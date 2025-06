【2025年7月】Netflix配信予定海外ドラマ｜『サンドマン』最終シーズンが開始に

2025年7月にNetflix(ネトフリ)で配信開始予定の海外ドラマをご紹介! 今月は『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』や『ヤング・シェルドン』を手掛けたチャック・ロリーによるシットコム『リアン!』や、最終章を迎える『サンドマン』、エリック・バナが主演し国立公園を舞台にしたミステリードラマなどが開始となる。

7月3日(木)独占配信スタート

ニール・ゲイマンの同名グラフィックノベルを基にしたNetflixオリジナルシリーズの最終章。

原作の第4巻に収録されている「霧の季節」が舞台になるシーズン2のドリームは、かつて自分が招いてしまった悲惨な出来事から、自身と彼の王国、さらには人間が住む現実世界を救うため、次々と究極の決断を迫られる。この重い使命を果たすため、ドリームはこれまで築き上げてきた関係性、そして想像を絶するような試練の数々に直面することになる。

シーズン2から登場する新キャスト情報はこちら。

7月9日(水)独占配信スタート

フランス発のミステリードラマ。

人生を立て直そうと家を飛び出した若い母親が、プロヴァンス地方の有名な花農園で思いがけない仕事のチャンスを掴み、人生をやり直せると希望を抱いたのも束の間、雇い主である農園の主が謎の死を遂げ、彼女自身が第一容疑者として疑われてしまう。周囲からの疑惑の目が強まる中、亡き雇い主の遺産を相続する権利が自分にあるという事実を知る。なぜ、見ず知らずの自分が莫大な遺産を相続するのか? 彼女は、裕福な一族と自分を結びつける隠された因縁を深く掘り下げていくことに…。

7月9日(水)独占配信スタート

メキシコへの逃亡を図るアメリカ人逃亡犯を追う、実在するメキシコのエリート警察部隊に着想を得たフィクションシリーズ。

作中では、解明すべき謎や、サスペンス、予想外の展開、そして数々の試練や陰謀など、国際リエゾン部隊の隊員たちが日々の任務の中で直面する現実を深く掘り下げる。

出演キャストに名を連ねるのは、マヌエル・マサルバ(『ナルコス:メキシコ編』)、エクトル・コツィファキス(『恐怖のハネムーン』)、ジェシカ・リンジー(『グランド・イリュージョン』)、アンドリュー・リーランド・ロジャース(『ホアキン・ムリエタの首』)ら。

7月10日(木)独占配信スタート

米HBOの『GIRLS/ガールズ』でクリエイターと主演を務めたレナ・ダナムが新たに手掛けるロマコメシリーズ。

ニューヨークで暮らす30代半ばのジェシカは、仕事一筋の日々を送るキャリアウーマン。しかし、永遠に続くと思っていた恋に破れ、その傷を癒せぬまま、次第に心を閉ざしていく。街角を歩けば、過去の痛ましい想い出がフラッシュバックし、自分の人生が無様に感じられてしまう。そんな現実から逃れるために彼女が選んだのは、ロンドンでの新たな仕事――。ブロンテ姉妹のように、孤独の中で静かに生きる道だった。

だが、その計画は思わぬ方向へと転がっていく。ロンドンで出会ったのは、どこか危なっかしい男・フェリックス(ウィル・シャープ『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』)。次々とトラブルを巻き起こす彼に振り回されながらも、ジェシカはなぜか彼との間に不思議なつながりを感じてしまう。

7月17日(木)独占配信スタート

Eric Bana stars in Untamed, a new mystery thriller from a writer of The Revenant and American Primeval premiering July 17. pic.twitter.com/RPx2WPHf0q

What dark secrets does Yosemite National Park hold?

国立公園を舞台にしたミステリードラマ。主演を務めるのは『きみがぼくを見つけた日』のエリック・バナ。

カイル・ターナーは国立公園局の特別捜査官として、法律に基づいて広大な自然を管理する役割を負っている。ある残酷な死の捜査をきっかけに、ターナーは国立公園内に隠された暗い秘密と、自らの過去と向き合うことになる。

共演者には、サム・ニール(『ジュラシック・パーク』)、ローズマリー・デウィット(『ザ・ボーイズ』)、ウィルソン・ベセル(『デアデビル:ボーン・アゲイン』)ら。

7月18日(金)独占配信スタート

スペイン発のリミテッドシリーズ。

2000年代初頭。裏のありそうな陰謀、終わらない夜、信頼できる数少ない仲間たち、多種多様な逆境、そして不可能から生まれたスター、タマラの人生、そしてユレナへの変貌を描く摩訶不思議な物語。

主演を務めるのは、スウェーデン生まれスペイン育ちのイングリッド・ガルシア・ヨンソン(『パーフェクト・ストーリー』)。脇を固めるのはナタリア・デ・モリーナ(『鉄の手』)、カルロス・アレセス(『アイム・ソー・エキサイテッド!』)、ネウス・アセンシ(『アラクニッド』)ら。

7月31日(木)独占配信スタート



『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』や『コミンスキー・メソッド』のチャック・ロリーが手掛ける新作シットコム。主演を務めるカナダ出身のコメディアン、リアン・モーガンの人生を基にしている。

33年間連れ添った夫がまさかの浮気。他の女性のもとへ去っていったことで、リアンの人生は思いがけない方向へ。孫もいて更年期真っ只中のこの歳で人生をやり直すことになろうとは。でも支えてくれる家族はいる。しなやかに胸を張って、ジェロー・サラダを頬ばりながら、リアンは新しい人生を今日も生きていく!

7月31日(木)独占配信スタート

Netflix releases official teaser for New South African series Marked

Starring Lerato Mvelase

The series will stream from 31st July 2025 on @NetflixSA

Casting by : Actor Spaces #ActorSpaces pic.twitter.com/lGCqU6uQLM

- Actor Spaces (@actorspaces) June 10, 2025