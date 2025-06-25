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　DeNAは25日、本拠地「横浜スタジアム」のメインスコアボードが、国内屋外スタジアムとしては最大となる現状からの4倍以上の大きさに巨大化することを発表した。27年3月完成を目指す。

　横浜スタジアム『コミュニティボールパーク』化構想に基づく改修構想の一環で、改修工事は25年8月より開始する。

　改修後のスコアボードサイズは、横88メートル、高さ12メートルの予定。改修開始後は、プロ野球の非試合日に基礎工事に取りかかり、オフシーズンを中心に作業を進めていく。25、26年のプロ野球興行時は通常通りメインスコアボードを使用する。

　

　■メインスコアボード改修概要（予定）

　【表示】

　高輝度フルカラーLED　3in1SMD

　【画面寸法】

　横88メートル×高さ12メートル

　【絵素ピッチ】

　10ミリ

　【視認角度】

　水平　±70度、垂直　上25度・下50度

　■参考:現在のメインスコアボード概要

　【表示】

　全面フルカラービジョンLED（高輝度低消費電力）使用

　【画面寸法】

　横25・4メートル×高さ9メートル

　【絵素ピッチ】

　15・88ミリ

　【視認角度】

　水平　±70度、垂直　上15度・下55度

　【導入年月】

　13年3月