DeNA横浜スタジアムスコアボードが屋外最大に巨大化 世界に誇るスコアボードへ！
DeNAは25日、本拠地「横浜スタジアム」のメインスコアボードが、国内屋外スタジアムとしては最大となる現状からの4倍以上の大きさに巨大化することを発表した。27年3月完成を目指す。
横浜スタジアム『コミュニティボールパーク』化構想に基づく改修構想の一環で、改修工事は25年8月より開始する。
改修後のスコアボードサイズは、横88メートル、高さ12メートルの予定。改修開始後は、プロ野球の非試合日に基礎工事に取りかかり、オフシーズンを中心に作業を進めていく。25、26年のプロ野球興行時は通常通りメインスコアボードを使用する。
■メインスコアボード改修概要（予定）
【表示】
高輝度フルカラーLED 3in1SMD
【画面寸法】
横88メートル×高さ12メートル
【絵素ピッチ】
10ミリ
【視認角度】
水平 ±70度、垂直 上25度・下50度
■参考:現在のメインスコアボード概要
【表示】
全面フルカラービジョンLED（高輝度低消費電力）使用
【画面寸法】
横25・4メートル×高さ9メートル
【絵素ピッチ】
15・88ミリ
【視認角度】
水平 ±70度、垂直 上15度・下55度
【導入年月】
13年3月