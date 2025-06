7月1日 予約開始 【METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius】 11月 発売予定 価格:35,200円 【S.H.Figuarts 綾波レイ】 11月 発売予定 価格:8,800円 【S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー】 12月 発売予定 価格:8,800円

BANDAI SPIRITSは、「エヴァンゲリオン」30周年記念商品の情報を公開した。

「METAL BUILD」シリーズからは「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」の商品化が発表され、「2号機 30th with the spear of Cassius」、「零号機/零号機(改) 30th with the spear of Longinus」、「3本の槍セット 30th with the spear Another color」の商品化も決定した。

また、アクションフィギュア「S.H.Figuarts」シリーズで「綾波レイ」、「式波・アスカ・ラングレー」の立体化が発表された。

METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius

7月1日 予約開始

11月 発売予定

価格:35,200円

初号機本体に加え、全長約370mmを超える新規造形の“ガイウスの槍”をMETAL BUILDシリーズで立体化した商品。黒成形の専用台座にはホロ箔にて周年記念ロゴをあしらい、槍を保持するための左右手首パーツや、浮遊ディスプレイ用ジョイントパーツも付属した特別仕様となっている。

なお、本体や武装は2019年2月発売の「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機」と同内容となっている。

S.H.Figuarts 綾波レイ

7月1日 予約開始

11月 発売予定

価格:8,800円

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より「綾波レイ」をプラグスーツ姿で立体化。劇中のデザインが再現され、交換用表情パーツが5種付属する。太ももの内側でのロール可動と膝を曲げた状態での膝のロール可動により、柔らかな座り方も自然にポージングできる。

S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー

7月1日 予約開始

12月 発売予定

価格:8,800円

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」から 「式波・アスカ・ラングレー」をプラグスーツ姿で立体化。交換用表情パーツが5種付属し、劇中の様々なシーン再現が楽しめる。さらに、別売りの「S.H.Figuarts 綾波レイ」と一緒に飾りやすいハニカム形状の専用台座が付属する。

『#エヴァンゲリオン』30周年記念で商品続々!



METAL BUILDからは

✅2号機 30th with the spear of Cassius

✅零号機/零号機(改) 30th with the spear of Longinus

✅3本の槍セット 30th with the spear Another color

も商品化決定!後日詳細公開予定!!#METALBUILD #エヴァ30 #エヴァ #evangelion pic.twitter.com/SYzeCrpdS7 - 魂ネイションズ公式 (@t_features) June 25, 2025

(C)カラー