JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」が、期間限定の特別な企画乗車券を販売!

2025年7月26日から8月31日の37日間、リゾートライナーを1組1両ずつ貸切りで楽しむことができる乗車券です☆

ディズニーリゾートライン「リゾートライナー 貸切乗車券」

実施期間:2025年7月26日(土)〜8月31日(日)全37日間

東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」が、リゾートライナーの貸切乗車券を販売。

リゾートライナー1両を1組で貸切り、2周乗車できる特別な貸切乗車券です。

貸切りならではの特別な空間の中、いつもとは異なるプライベートな体験ができる車内でリゾートライナーや周辺の景色を思う存分、満喫できます。

加えて、車窓から見える東京ディズニーリゾートの様々な施設の秘密や、リゾートラインにまつわるエピソードを運行中に紹介。

また、ディズニーリゾートラインのキャストのコスチュームをイメージした Tシャツや、リゾートライナーがデザインされたリストバンドがプレゼントされます。

小学生以下のお子さんにはキャストのコスチュームと同じデザインの帽子を貸与。

さらに、リゾートライナーがデザインされた、日付の入ったフォトプロップスでの記念撮影が楽しめます☆

「リゾートライナー 貸切乗車券」詳細

実施日時:2025年7月26日(土)〜8月31日(日)

・1回目 集合時刻 12:30/終了時刻 13:35頃

・2回目 集合時刻 13:50/終了時刻 15:00頃

・3回目 集合時刻 16:15/終了時刻 17:20頃

※乗車日により開催の回数が異なります。詳しくは7月1日(火)11:00 にオープンする特設サイトの応募フォームより確認ください

特設サイトの応募フォーム:https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/#event01

乗車区間:リゾートゲートウェイ・ステーションからリゾートゲートウェイ・ステーションまで指定列車で2周(乗車時間約30分)

価格:1組当たり 50,000円(税込)

支払方法:オンラインカード決済(クレジットカード)

販売期間:2025年7月1日(火)〜7月20日(日)の期間を3回に分け、事前抽選販売が実施されます。

1回目:2025 年7月1日(火)〜7月6日(日)※2025年7月26日(土)〜8月6日(水)乗車分2回目:2025年7月8日(火)〜7月13日(日)※2025年8月7日(木)〜8月20日(水)乗車分3回目:2025年7月15日(火)〜7月20日(日)※2025年8月21日(木)〜8月31日(日)乗車分

なお、7月25日(金)13時より、抽選後のキャンセル等により空きがある場合に限り先着順で販売されます。特設サイトの応募フォームより申込みください。

抽選結果:2025年7月8日(火)頃から順次、抽選結果を申込み時に登録されたメールアドレスへ送信されます。当日案内購入された方は、乗車日にリゾートゲートウェイ・ステーション乗車券センターにて、抽選結果のお知らせに表示される二次元コードと本人確認ができるもの(運転免許証、

マイナンバーカード、パスポートなど名前と顔写真が付いたもの)を提示ください。

記念品

「リゾートライナー 貸切乗車券」を購入された方に、記念品を贈呈。

ディズニーリゾートラインのキャストのコスチュームをイメージしたTシャツとリゾートライナーをデザインしたリストバンドがプレゼントされます。

※記念品は、乗車される方1名につき1つ提供されます。当日乗車されない方への提供はされません

Tシャツ

ディズニーリゾートラインのキャストのコスチュームをイメージしたTシャツ。

子供用サイズは100cm・130cm・150cm、

大人用サイズはⅯサイズ・L サイズから、選べます。

大人用、子供用でデザインが異るのもポイントです。

リストバンド

リゾートライナーをデザインしたリストバンド。

イエロー、ピンク、ブルー、パープル、グリーンの全5色から1色が選べます。

注意事項

・1組当たり1名から最大6名まで参加できます。

・支払い方法はクレジットカードによる事前決済のみとなります。

・本乗車券での乗車には購入された本人の乗車が必要です。列車への乗車時に購入された本人が不在の場合は乗車できません。

・乗車する車両は選べません。あらかじめ指定された車両へ乗車ください。

・記念品は、乗車される人数分のみ提供されます。

・当日の運行状況や、やむを得ない事情によりプログラムの変更または中止をすることがあります。

※詳細は、特設サイト内の利用規約を確認ください

リゾートライナー1両を1組で貸切り、2周乗車できる特別な貸切乗車券。

2025年7月1日より抽選販売が実施される、ディズニーリゾートライン「リゾートライナー 貸切乗車券」の紹介でした☆

