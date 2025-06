口座開設申し込みで70,000コインプレゼント！TakaTrade「新規口座申し込みキャンペーン」

TakaTradeは、2025年6月25日(水)より元ウォール街トレーダーである同社代表である高橋ダニエル圭(高橋ダン)が企画をした商品CFD取引サービス「TakaTrade」の新規口座申し込みキャンペーンを実施します。

TakaTrade「新規口座申し込みキャンペーン」

キャンペーン期間 :2025年6月25日(水)〜2025年9月25日(木)

対象者 :新規口座申し込みユーザー

※キャンペーン適用条件

キャンペーンの対象となる方は、所定の必要事項を記入のうえ、本人確認書類を提出した方です。

キャンペーン期間中に新規口座申し込みがきた方全員に70,000PostPrimeコインをプレゼントします。

このキャンペーンの対象者は6月1日以降にTakaTradeで新規口座申し込みが完了している方です。

すでに新規口座申し込みがお済みの方はTakaTradeアカウントとPostPrimeアカウントと連携することでPostPrimeコインを受け取ることができます。

近年、金融市場の多様化やデジタル資産への関心が高まる中、同社はより多くの方に新しい投資体験を提供し、健全な資産形成をサポートしていきます。

■TakaTradeの主な特長

TakaTradeは、商品CFD取引に特化した新しいオンラインサービスです。

貴金属やエネルギー、農産物などの商品を原資産とする商品CFD取引(差金決済取引)を提供する取引プラットフォームで、開始に伴い事前に証拠金をお預け入れいただき、利益が出たら証拠金に加算、損失が出ると証拠金から減算されます。

チャート画面

※デモ画面はあくまでテスト環境のため、実際のレートは反映されておりません。

■キャンペーン内容

今回のサービスリリースを記念し、2025年6月25日(水)〜2025年9月25日(木)のキャンペーン期間中にTakaTradeの新規口座を申し込まれた方全員に、70,000PostPrimeコインをプレゼントします。

キャンペーン参加条件は、新規口座申し込みとなります。

このPostPrimeコインは、PostPrimeで提供中のメンバーシップサービス、YouTubeでは話していない投資話が学べる「Dan Takahashi」のプライム登録、高橋ダンが各界の著名人と対談する『Dan Talk』の対談直後の感想を配信している「Afte Talk」など、PostPrimeが提供するスペシャルコンテンツの購入に「1コイン=1円相当」で利用できます。

6月1日より新規口座申し込みをいただきました方も本キャンペーンの対象となります。

すでに新規口座申し込みがお済みの方はTakaTradeアカウントとPostPrimeアカウントを連携することでPostPrimeコインを受け取ることができます。

※アカウント連携はTakaTrade画面内のマイページにある「アカウント連携」メニューから操作できます。

