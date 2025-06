氷雪の中で流民を救出・管理して楽しむ！EVISTA PTE. LTD.『ブルブル三国』

EVISTA PTE. LTD. 開発の氷雪の終末世界を舞台にしたカジュアルなシミュレーション経営ゲーム『ブルブル三国』を2025年7月10日にリリースします。

EVISTA PTE. LTD.『ブルブル三国』

対応機種 :Android/iOS

発売日 :2025年7月10日

価格 :0円

ジャンル :シミュレーション経営

プレイ人数 :多数人

表示対応言語:日本語、タイ語、簡体字中国語、繁体字中国語、英語、韓国語

発売元 :EVISTA PTE. LTD.

開発元 :EVISTA PTE. LTD.

リリースに先駆け、2025年6月25日に「民心システム」のゲームプレイ詳細を公開しました。

『ブルブル三国』では、プレイヤーは城主となり、流民を受け入れたり、街を建設したり、名将を集めたりして、氷雪の中で流民を救出・管理します。

町の住民の突発的な出来事に対応しながら、自分だけの氷雪の冒険の中で、経営のシミュレーションもできる新しい体験を楽しむことができます。

▼想像を超える「民心スキル」!“賢君”か“愚君”か、あなたの選択次第

『ブルブル三国』では、村人の事件を解決したり、建物をレベルアップしたりすることで「民心値」を上昇させ、それによって「民心スキル」を解放できます。

「民心スキル」は、プレイヤーが城の建設速度を上げたり、町の秩序を安定させたりするのに役立ちます。

多くのスキルは非常に実用的で、例えば【神業の館】は使用すると簡単な建物の建設を非常に速く完了させることができます。

さらに、予想を超えた「愚君」スキルもあります。

例えば【真夜中の鶏鳴】は、夜中に眠っている住民を全員起こして働かせることができます。

民心スキル

▼初の「フレンドバイト」システム!友情が氷雪の中で次第に温まる

『ブルブル三国』では、流民を収容するだけでなく、新たに「フレンドにバイトさせる」システムも導入されました。

プレイヤーは他の友達を招待して、城の建設を手伝ってもらうことができ、友達はプレイヤーの城建設の強力な助っ人となります!

さらに、友達にはランダムで「特性」設定が付与されることがあります。

「バイト王」や「怠け者」、「夜型」など、さまざまな面白い特性が登場します。

特性に応じて、プレイヤーは友達を適切な場所に配置して働かせる必要があります。

また、友達とは【ナデナデ】や【激励】などの親密なインタラクションができ、氷雪の中でも友情がますます温かくなっていきます!

「フレンドバイト」システム

▼突発「住民出来事」発生!あなたの統治センスが試される

住民に適切な仕事を割り振ることは、町を管理するうえでの第一歩。

しかし、それだけでは不十分。

住民の「感情」も非常に重要です!

『ブルブル三国』では、多彩な突発イベントシステムが用意されており、住民たちはその時々の状況に応じて、さまざまな要望を自発的に訴えてきます。

時には、ちょっとした愚痴や文句レベルのこともあるでしょう。

そうしたイベントに対して、プレイヤーは自由に対応策を選ぶことができます。

選んだ行動は住民の機嫌や「民心値」に直接影響を与える可能性があります。

すぐに解決すべきか、それとも状況を見て一旦保留するか――?あなたの選択ひとつで、民心が大きく揺れ動くことになるかもしれません!

「住民出来事」

「住民出来事」

▼事前登録受付中!日本限定特典をプレゼント!

事前登録の日本限定特典

事前登録の開始を記念して、現在『ブルブル三国』では事前登録キャンペーンを開催中!事前登録に参加したプレイヤー全員に、SR武将「小喬」、元宝ランダム宝箱(総額88億元宝を山分け)、限定アバターフレーム、そして日本限定の7日間主城スキンをプレゼント!さらに、事前登録者数に応じて、豪華特典も続々と配布予定です!

