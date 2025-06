米津玄師が、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』最終回の放送直後6月24日25時に、「Plazma」✕『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のミュージックビデオを公開した。 ◆米津玄師 動画 本ミュージックビデオは、米津玄師「Plazma」のフル尺を使用し、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の映像が贅沢に使用された作品となっているという。最終話の内容も含まれるため、視聴時にはネタバレにご注意いただきたい。 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は、スタジオカラー×サンライズの初タッグでお届けするガンダムシリーズ最新作。TVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』が話題沸騰中となるなか、劇場先行版 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』が全国368館にて再上映中。6月28日には、鶴巻和哉監督をはじめとする舞台挨拶がTOHOシネマズ新宿で実施され、全国同時生中継される予定とのこと。 ◾️15thシングル 「Plazma / BOW AND ARROW」 「Plazma」:『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』主題歌「BOW AND ARROW」:TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌発売日:2025年6月11日(水) Package:https://smej.lnk.to/Plazma_BOWANDARROW_CD特設サイト:https://reissuerecords.net/Plazma_bowandarrow/ ■商品形態初回限定 ハロ盤 CD+ハロ ¥4,900(税込)/ SECL-3200〜3201初回限定 インストーラーデバイス盤 CD+DVD ¥3,380(税込)/ SECL-3202〜3204初回限定 通常盤Plazma / BOW AND ARROW CD ¥1,100(税込)/ SECL-3205初回限定 通常盤 BOW AND ARROW / Plazma CD ¥1,100(税込)/ SECL-3206 ■収録内容[CD] (ハロ盤/インストーラーデバイス盤/通常盤Plazma / BOW AND ARROW)PlazmaBOW AND ARROWPlazma アニメ・オープニング […]

