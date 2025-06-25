¾ëÅÄÍ¥¡¢²ÈÂ²½¸·ë6¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« Èþ¿ÍËå¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/25¡ÛÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Î¾ëÅÄÍ¥¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¤Íè¥ê¥Ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦²¹¤«¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾ëÅÄÍ¥¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×²ÈÂ²´é½Ð¤·¤Î6¥·¥ç¥Ã¥È
¾ëÅÄ¤Ï¡ÖHappy birthday my little sister¡ª¡ª ¥Ë¥·¥à¥é²È¤ÎËö¤Ã»Ò¡¢¥ê¥Ê¤ÎÀ¸ÃÂº×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À§Èó¡¢¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈËå¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¡£¡Ö¡ô²æ¤¬²È¤ÎÅ·»È ¡ôÀº¿ÀÇ¯Îð¤Ï82ºÐ ¡ô¿§¤ó¤Ê¼Ì¿¿½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤é¥·¥§¥¢¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²6¿Í¤¬½¸¹ç¤·¤¿¼Ì¿¿¤äËå¤ò¸å¤í¤«¤éÍ¥¤·¤¯Êú¤¤·¤á¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¼¼Æâ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°Æü¾ïÅª¤ÊÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î·»Ëå¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢Ëå¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼¤Ê¤Ë¡¼¡¼ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è ¤³¤ó¤Ê¤Ë²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡ªÀ¸¤Þ¤ì¤¿º¢¤«¤éº£¤â¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±Ê±ó¤È¡¢Í¥¤ä·»Äï¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼é¤é¤ì¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ Love you so much¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤··»Ëå¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷°ì²È¡×¡Ö²ÈÂ²°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·»Ëå´Ø·¸¡×¡Ö²¹¤«¤¤²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«Á³ÂÎ¤Ê¼Ì¿¿¤¬ÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾ëÅÄÍ¥¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×²ÈÂ²´é½Ð¤·¤Î6¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¾ëÅÄÍ¥¡¢Ëå¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦°¦°î¤ì¤ë²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¾ëÅÄ¤Ï¡ÖHappy birthday my little sister¡ª¡ª ¥Ë¥·¥à¥é²È¤ÎËö¤Ã»Ò¡¢¥ê¥Ê¤ÎÀ¸ÃÂº×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À§Èó¡¢¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈËå¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¡£¡Ö¡ô²æ¤¬²È¤ÎÅ·»È ¡ôÀº¿ÀÇ¯Îð¤Ï82ºÐ ¡ô¿§¤ó¤Ê¼Ì¿¿½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤é¥·¥§¥¢¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²6¿Í¤¬½¸¹ç¤·¤¿¼Ì¿¿¤äËå¤ò¸å¤í¤«¤éÍ¥¤·¤¯Êú¤¤·¤á¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¼¼Æâ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°Æü¾ïÅª¤ÊÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î·»Ëå¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û