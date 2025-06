ピアニスト/作曲家の梅井美咲が、6月25日(水)に新曲「Tear.:*+」(読み:ティアー)をデジタルリリース。彼女にとって初となるボーカル作品であり、ソロアーティストとしての新たな一歩を示す重要な楽曲となっている。梅井美咲は、 Rolling Stone Japan「Future of Music」 にも選出された実力派アーティスト。今回リリースされた「Tear.:*+」では、作詞・作編曲のみならず、ミックスからマスタリングまでを自身で手がけ、まさにセルフプロデュースによる渾身の一曲となった。

同曲は、ドラムンベースのリズムを土台に、即興的なピアノやクラシカルな構成、エレクトロニックな音響を融合。さらに日本語のオノマトペを活かしたユニークなリリックが、ポップスとしての聴きやすさと実験精神を見事に両立している。石若駿やGeordie Greepとの共演で磨かれた演奏技術を背景に、ピアニスト/ボーカリスト/プロデューサーという三位一体の表現力が遺憾なく発揮された1曲。Auto-Tuneと生声を自在に行き来するボーカルは、無機質さと有機的な響きを両立し、奥行きある音像を描き出す。抒情的かつキャッチーなメロディも相まって、記憶に残る仕上がりとなっている。楽曲の世界観と呼応するかたちで、新たなアーティスト写真も公開された。撮影はphotographerのRyusei Kashiwakuraが担当。都内の坂道で撮影された一枚は、偶然性と構築性を両立させた構図となっており、音楽作品の持つ自由度と精巧さを視覚的に表現している。Photo by Ryusei Kashiwakura7月30日(水)にリリースされる1stアルバム『Asleep Above Creatures』には、2024年から2025年初頭にかけて書き下ろされた新曲11曲を収録。ピアノソロやトリオ編成、ストリングスを取り入れた楽曲からエレクトロニックなトラックまで、多彩なサウンドが並ぶ。アントニオ・ロウレイロとの共演曲も収められており、ジャンルを超えた自由なアプローチが光る作品に仕上がっている。「Tear.:*+」は1stアルバム『Asleep Above Creatures』には収録されず、独立した”アウトサイド・シングル”として発表。アルバム本編とは異なる角度から作品世界を拡張することを意図しており、その独立性の高さが注目されている。梅井美咲にとってアーティストとしての新たな地平を切り開く転機となるだろう。梅井美咲 7th single「Tear.:*+」配信リンク:https://linkco.re/5sQumsmM梅井美咲 1st album『Asleep Above Creatures』2025年7月30日 (水)リリース1.scq2.ラウラ3.go around in circles4.Loops5.刺繍6.innerjade7.ヴェイル8.Daydream?9.Stepping outside10.prose-op.311.bye