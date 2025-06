第一技術部 二課の最上 徹義の論文が「計測自動制御学会論文集」に採録！双日テックイノベーション

双日テックイノベーションのクラウドソリューション事業本部 第一技術部 二課の最上 徹義が共著者である、論文「睡眠の質に対する主観的評価と客観的評価のズレへの気づきを促すための定性的フィードバック手法の提案」が、「計測自動制御学会論文集 61巻5号」に採録され、2025年5月29日に公開(J-STAGE)しました。

双日テックイノベーションのクラウドソリューション事業本部 第一技術部 二課の最上 徹義が共著者である、論文「睡眠の質に対する主観的評価と客観的評価のズレへの気づきを促すための定性的フィードバック手法の提案」が、「計測自動制御学会論文集 61巻5号」に採録され、2025年5月29日に公開(J-STAGE)。

■採録された論文について

実際には十分な睡眠が取れているにもかかわらず、睡眠が不足していると感じてしまう状態を「睡眠状態誤認」と呼びます。

この症状に対しては、睡眠の質に関する主観と客観のズレを当事者に正しく認識させる不眠の行動認知療法があります。

論文著者らは、このズレを定性的にフィードバックする手法の有効性と、継続利用意欲の向上を実証しました。

この定性的可視化フィードバックの手法として、画家モンドリアン氏の抽象絵画作品「コンポジション」のグラフィック・パターンを採用しました。

クラウドソリューション事業本部 第一技術部最上

■双日テックイノベーションについて

社名 : 双日テックイノベーション

所在地 : 東京都千代田区二番町3-5麹町三葉ビル(受付6F)

