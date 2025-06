将来の生活設計や社会参画への意識を高める！ユーシーカード「キャッシュレス社会の未来 〜高校生が考える新しい決済サービス〜」

ユーシーカードは、探究学習支援プラットフォーム「TimeTact」において、高校生向けの金融経済教育コンテンツ「キャッシュレス社会の未来 〜高校生が考える新しい決済サービス〜」を公開!

ユーシーカードは、探究学習支援プラットフォーム「TimeTact」において、高校生向けの金融経済教育コンテンツ「キャッシュレス社会の未来 〜高校生が考える新しい決済サービス〜」を公開しました。

■取組内容・期待される効果

ユーシーカードは、クレジットカード業界として初めて、「TimeTact」に高校生向けの課題を提供します。

教育支援の一環として、高校生が「決済」や「お金の使い方」について主体的に考える機会を創出し、将来の生活設計や社会参画への意識を高めることを目指しています。

この取り組みは、高校生がキャッシュレス社会の仕組みや課題を理解すること、創造的な解決策を導き出す力を育むこと、さらには金融リテラシーの向上が期待できます。

また、企業の視点や実務的な考え方に触れることで、キャリア形成や社会との関わり方についての意識醸成にもつながります。

ユーシーカードにとっても、若年層との接点を持つことでブランド認知度の向上や将来的な人材採用への波及効果が期待され、持続可能な社会の実現に向けた企業の責任を果たす重要な取り組みと位置づけています。

