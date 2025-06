職場の男性育休取得を後押し！wiwiw「職場で取り組む！男性の育児休業」シリーズ(全3講座)

wiwiwは、男性の育児休業取得を支援するeラーニング講座「職場で取り組む!男性の育児休業」シリーズ(全3講座)を、改正育児・介護休業法にあわせて改訂し、2025年6月26日(木)より提供開始します。

wiwiwは、男性の育児休業取得を支援するeラーニング講座「職場で取り組む!男性の育児休業」シリーズ(全3講座)を、改正育児・介護休業法にあわせて改訂し、2025年6月26日(木)より提供開始。

このシリーズは、育休を取得する男性本人に加え、その上司や同僚など、職場全体を対象にした教育プログラムです。

育休の【取得前】【取得中】【復職後】の3つのタイミングごとに、必要な知識と実践ポイントを学ぶことで相互理解を深め、男性が育休を取得しやすい職場風土の醸成を支援します。

■法改正のポイント:“手取り10割”など制度拡充で、残る課題は職場風土

2025年4月に施行された改正育児・介護休業法により、育休取得率の公表義務が従業員300人超の企業へと拡大されました。

また、新たに創設された「出生後休業支援給付金」では、夫婦で育休を取得するなど一定の条件を満たせば、“手取り10割”相当の給付を受けられるケースも生まれています。

制度整備は進む一方で、現場では「職場の理解不足」や「業務の都合」など、職場環境に起因する課題が依然として根強く存在しています。

男性の育休取得が“当たり前”になる社会の実現に向けて、制度を知るだけでなく、上司・同僚を含めた“職場全体”の意識と行動を変えていくことが求められています。

■改訂ポイント:法改正を反映した最新内容に更新

・育休取得率の公表義務対象の拡大や、政府目標(2030年:85%)に関する最新情報の反映

・「出生後休業支援給付金」など新制度の解説を追加

・残業免除の期間延長、柔軟な働き方など、両立支援制度のアップデート

・法改正概要をまとめたPDF資料を各講座に付録

■各講座の内容と学習目標

<職場で取り組む!男性の育児休業(1) これから育休を取得する場合>(約25分)

・男性の育休取得を推進する背景を理解する

・制度の基本や使い方、メリットを知り、男性の育休取得を前向きに捉えられるようになる

・育休前のマネジメントやチーム内サポートのポイントを知る

(1) これから育休を取得する場合

<職場で取り組む!男性の育児休業(2) 育休中の過ごし方>(約20分)

・育休中の時間の使い方と、復職に向けた準備を学ぶ

・不在中の不安や影響について考える

・上司・同僚による適切なマネジメントやフォローを学ぶ

(2) 育休中の過ごし方

<職場で取り組む!男性の育児休業(3) 育休から復帰した場合>(約20分)

・復帰後の両立生活の課題と対応法を知る

・復職者支援に必要な配慮やチームマネジメントを学ぶ

(3) 育休から復帰した場合

※各講座ともに受講対象者は「全従業員」です。

【価格・申込】

・受講料:1講座あたり2,400円(税別)/1ID

・LMSへの実装、データ納品、ボリュームディスカウントも対応可

