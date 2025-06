井上屋は、常滑沖で約半年間熟成させた希少な「海底熟成酒」をテーマにした体験型イベント「海底熟成酒スタンプラリー」を、2025年7月1日(火)から8月31日(日)まで開催します。

井上屋「海底熟成酒スタンプラリー」

日程 : 2025年7月1日(火)〜8月31日(日)

場所 : 愛知県内の5つの酒蔵・協力施設

参加費 : 無料

主催 : 合同会社井上屋

後援 : 常滑商工会議所、常滑市、一般社団法人とこなめ観光協会

井上屋は、常滑沖で約半年間熟成させた希少な「海底熟成酒」をテーマにした体験型イベント「海底熟成酒スタンプラリー」を、2025年7月1日(火)から8月31日(日)まで開催!

このイベントは、愛知県内の5つの酒蔵と連携し、各蔵オリジナルの試飲サービスや限定ノベルティが楽しめる“参加無料”のデジタルスタンプラリーです。

日本酒を片手に、酒蔵や観光地を巡る夏限定の“酒旅”体験を楽しめます。

■海底熟成酒とは?

日本酒を密封瓶に入れ、一定期間海底に沈めて熟成させる製法。

通常の貯蔵とは異なる環境(波・水圧・暗所・低温)で熟成が進み、よりまろやかで深い味わいが生まれます。

今回は常滑沖で約6か月熟成された酒をベースに、蔵元ごとの個性を活かした“このイベントだけの限定酒”が登場します。

「海底熟成酒 たまてばこ」は、スタンプラリーの特典でゲット。

または、井上屋ホームページから購入ができます。

海底熟成酒 たまてばこ

■スタンプを集めて特典をゲット

スマートフォンでQRコードを読み取ることでスタンプラリーに参加可能。

対象の酒蔵や協力店舗を巡ってデジタルスタンプを集め、スタンプ数に応じて以下のような特典を一品限定で受け取れます。

熟成飲み比べセット

特製エコバック

■参加酒蔵(五蔵)と銘柄

- 澤田酒造株式会社(常滑市) 白老

- 関谷醸造株式会社(北設楽郡) 蓬莱泉

- 浦野合資会社(豊田市) 菊石

- 勲碧酒造株式会社(江南市) 勲碧

- 伊東株式会社(半田市) 敷嶋

■協力施設(一部抜粋)

- ホテル岡田屋 稲武(豊田市)

- 日帰り温泉 金泉の湯(豊田市)

- 日輪山 曼陀羅寺(江南市)

- 半田赤レンガ建物(半田市)

- 常滑市陶磁器会館(常滑市)

※イベントは20歳以上の方を対象としています。

※飲酒運転は法律で禁止されています。

公共交通機関を利用ください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 常滑の海底で熟成された “奇跡の一杯”をめぐる!井上屋「海底熟成酒スタンプラリー」 appeared first on Dtimes.