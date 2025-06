歌手で俳優の木村拓哉によるライブ映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』のティザー映像第4弾が公開された。今回公開となった歌唱シーンの1曲目は、「No Night, No Starlight」。久保田利伸作曲となるこの楽曲を、センターステージで縦横無尽にダンサーと共に踊り歌う姿が印象的な映像となっている。2曲目は「ここにいる」。ライブ本編の最後に歌われた本曲は、柳沢亮太(SUPER BEAVER)作詞作曲の一曲で、アルバムのタイトル「SEE YOU THERE(あの場所で会おう)」をライブに見立てて、曲タイトル「ここにいる」はまさに木村自身が集まってくれた全ての人に対しての決意表明にも捉えられる。本編最後に全力で歌う姿、そして集まった観客全ての心に対して歌っている木村の姿が収められている。

■ライブ本編収録楽曲■OpeningI’ll be there“10 月の恋人たち(Lovers in October)”OFF THE RIPCrazy in loveCherry Bomb‘Cause I love you君の空気に触れた瞬間(とき)Born readyUNIQUEメニューI'll be thereRECIPE心得One Chance!Head ShotNo Night, No StarlightYes,I'mCrazy partyここにいる〜アンコール〜Stay SafeダイナマイトKANSHAしてOne and Only〜ダブルアンコール〜(初回盤のみ収録)(2024.12.25マリンメッセ福岡A館)雪が降ってきた