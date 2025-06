チョコが売っていないチョコ専門店！100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 群馬高崎店

2025年6月27日より、群馬県高崎市にて「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 群馬高崎店」をオープンします。

100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 群馬高崎店

所在地 : 群馬県高崎市下小鳥町61-5

営業期間 : 100日間限定(営業時間は11時〜17時※完売次第終了)

■商品情報

●大人向けに甘さを控えた味わいのスウィートのほか、マーブル、抹茶、ホワイトなどのフレーバーを各500円(税込)で提供。

●クロワッサンの外はサクサク、中はしっとりとした食感で、厳選された生地と高級チョコレートが絶妙にマッチします。

●100日間限定で新商品や限定フレーバーも登場予定。

