坪内 利江子登壇！セリスタ『ミトコンドリア美容〜5-ALAがもたらす輝き』
セリスタは、2025年7月6日(日)に、坪内 利江子 先生(銀座スキンクリニック／院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ミトコンドリア美容〜5-ALAがもたらす輝き』を開催します。
セリスタ『ミトコンドリア美容〜5-ALAがもたらす輝き』
■番組名 ： 『Sunday Wellness Breeze』Season 30 Stage 2
■開催日時 ： 2025年7月6日(日) 10:00〜12:00
■開催形式 ： Zoomオンラインセミナー
■プログラム ： 10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『ミトコンドリア美容〜5-ALAがもたらす輝き』
坪内 利江子 先生／Dr. Rieko Tsubouchi
銀座スキンクリニック／院長
一般社団法人日本美容内科学会／理事
12:00 エンディング
■参加費 ： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
■定員 ： 1,000人
セリスタは、2025年7月6日(日)に、坪内 利江子 先生(銀座スキンクリニック／院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ミトコンドリア美容〜5-ALAがもたらす輝き』を開催。
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『ミトコンドリア美容〜5-ALAがもたらす輝き』
坪内 利江子 先生／Dr. Rieko Tsubouchi
銀座スキンクリニック／院長
一般社団法人日本美容内科学会／理事
1) ALAは“代謝に働きかける”美容成分
2) ALA-PDTは炎症性疾患にも美容にも有効な“エネルギー療法”
3) PDTにとどまらず、日常の美容にも応用可能
4) ALA×Feがミトコンドリアの電子伝達系を活性化
5) ALA美容は“外からも中からも”アプローチできる
※キーワード：ALA(アミノレブリン酸)、ミトコンドリア、PDT(光線力学的療法)、内外美容
◇講師紹介◇
坪内 利江子 先生／Dr. Rieko Tsubouchi
銀座スキンクリニック／院長
一般社団法人日本美容内科学会／理事
《経歴》
1986年 日本医科大学卒業
1986年 同大学麻酔科研修医
1988年 同皮膚科入局
1993-1994年 サンルイ病院皮膚科(臨床研修)フランス パリ
1997年 日本医科大学皮膚科 医局長 講師
1999-2002年 ハーバード大学皮膚科マサチューセッツ総合病院ウエルマン光医学研究所
Dr. Rox Andersonのもとレーザーの基礎・臨床研究(リサーチフェロー)
2003-2005年 日本医科大学 美容皮膚科外来責任者
2005年 銀座スキンクリニック開設
医学博士
日本皮膚科学会専門医
日本抗加齢医学会認定専門医
日本美容内科学会理事
AMWC Japan Committee
日本美容皮膚科学会評議員
日本医科大学皮膚科特別研究員
アッビイ株式会社アラガンエステティック ファカルティ注入指導医
ほか所属 EADV(欧州皮膚科学・性病学会)会員
ASLMS(米国レーザー医学会)フェロー
日本臨床内科医会 会員
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