坪内 利江子登壇！セリスタ『ミトコンドリア美容〜5-ALAがもたらす輝き』

セリスタ『ミトコンドリア美容〜5-ALAがもたらす輝き』

■番組名 : 『Sunday Wellness Breeze』Season 30 Stage 2

■開催日時 : 2025年7月6日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 : Zoomオンラインセミナー

■プログラム : 10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『ミトコンドリア美容〜5-ALAがもたらす輝き』

坪内 利江子 先生/Dr. Rieko Tsubouchi

銀座スキンクリニック/院長

一般社団法人日本美容内科学会/理事

12:00 エンディング

■参加費 : 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 : 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 : 1,000人

セリスタは、2025年7月6日(日)に、坪内 利江子 先生(銀座スキンクリニック/院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ミトコンドリア美容〜5-ALAがもたらす輝き』を開催。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『ミトコンドリア美容〜5-ALAがもたらす輝き』

1) ALAは“代謝に働きかける”美容成分

2) ALA-PDTは炎症性疾患にも美容にも有効な“エネルギー療法”

3) PDTにとどまらず、日常の美容にも応用可能

4) ALA×Feがミトコンドリアの電子伝達系を活性化

5) ALA美容は“外からも中からも”アプローチできる

※キーワード:ALA(アミノレブリン酸)、ミトコンドリア、PDT(光線力学的療法)、内外美容

◇講師紹介◇

《経歴》

1986年 日本医科大学卒業

1986年 同大学麻酔科研修医

1988年 同皮膚科入局

1993-1994年 サンルイ病院皮膚科(臨床研修)フランス パリ

1997年 日本医科大学皮膚科 医局長 講師

1999-2002年 ハーバード大学皮膚科マサチューセッツ総合病院ウエルマン光医学研究所

Dr. Rox Andersonのもとレーザーの基礎・臨床研究(リサーチフェロー)

2003-2005年 日本医科大学 美容皮膚科外来責任者

2005年 銀座スキンクリニック開設

医学博士

日本皮膚科学会専門医

日本抗加齢医学会認定専門医

日本美容内科学会理事

AMWC Japan Committee

日本美容皮膚科学会評議員

日本医科大学皮膚科特別研究員

アッビイ株式会社アラガンエステティック ファカルティ注入指導医

ほか所属 EADV(欧州皮膚科学・性病学会)会員

ASLMS(米国レーザー医学会)フェロー

日本臨床内科医会 会員

