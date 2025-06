セガ フェイブから待望のグッズ「崩壊:スターレイル 花火「フモ」 ぬいぐるみ」が登場。

登場キャラクターの「花火」がストーリー内で設置する、「花火人形爆弾」をグッズ化しています☆

セガ フェイブ「崩壊:スターレイル 花火「フモ」 ぬいぐるみ」

価格:6,050円(税込)

予約受付:2025年6月24日(火)より取扱店にて受付開始

販売予定:2025年12月

サイズ:全長約35×16×30cm

主な取扱店:各種ECサイトほか、アニメ・ホビー系関連ショップなど

※各販売サイトでの予約開始に時間がかかる場合あります

SFファンタジー世界を舞台にした人気RPG『崩壊:スターレイル』のグッズを、セガ フェイブが2025年12月より販売。

作中に登場するキャラクター「花火」がストーリー内で設置する「花火人形爆弾」が再現されています!

ゲームの世界観そのままに、作中に登場する姿再現したぬいぐるみは、ファン待望のグッズ。

2025年6月24日より各種ECサイトほか、アニメ・ホビー系関連ショップなどで、予約受付がスタートします☆

人気RPG『崩壊:スターレイル』に登場するキャラクターをぬいぐるみ化した、ファン待望のグッズが登場。

セガ フェイブの「崩壊:スターレイル 花火「フモ」 ぬいぐるみ」は、各種取扱店にて予約受付中です!

