【Ibanez SAR250QM(2004)】(東京都 ゴールドトップ 61歳) 既にNo729、1233、1375、1465、1510、1609、1722と病状を深化させながら、もう引き返せない川の岸に近づいた気さえしています。 馴染みのギターショップに寄ったとき、店頭にあった「Ibanez」は、そのフォルムに憧れた記憶を、昭和世代なら理解していただけるはず。厳密にはKOREAのリーズナブルモデルですが、実にしっかりした出来栄え。しかもS村楽器別注でジャズギタリストのワンオーナー。金額は「禁断の5万以下」でした。 3ケ月悩ませていただいてIbaneseとしては2本目。エレキとしては7本目となりました。現在は1722がメインですが、パワー不足を感じて「やはりハムバッカー欲しいな」などという身分不相応な欲求が・・・。年代を考えれば、十二分に価値ある個体。マーシャル直で期待通りの音でした。さっそくセッションに持ち出します。 ◆ ◆ ◆ いや、わかるなあ。ギブソンへの愛慕を小脇に抱えながら、イバニーズ(アイバニーズじゃなくてね)のARとかディーンのエリートとか、穴が空くほど雑誌を眺めていたよなあ。この無駄のないフォルム、美しい造形、いいよなあ。んでわざわざ弦を外してエスカッションとフロントピックアップをめくって、「ほら、作りもちゃんとしているでしょ?」と言わんばかりの写真を上げてくるあたりも、川の岸に足を突っ込んでいるGAS患者のやべえ振る舞いだよなあ。わかるよわかる。さ、次の投稿はいつかな。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

