【超合金 TIME TRAIN】 7月1日 予約開始 12月 発売予定 価格:59,400円

BANDAI SPIRITSは、ダイキャストを使用した合金トイ「超合金 TIME TRAIN」を7月1日に予約受付を開始する。発売は12月を予定している。価格は59,400円。

本商品は映画「BACK TO THE FUTURE PartIII」のクライマックスに登場した蒸気機関車型タイムマシン「TIME TRAIN」を超合金シリーズで立体化したもの。劇中のシルエットを再現しつつ、鉄道模型の0ゲージ相当のサイズで立体化。

光る!動く!鳴る!56灯のLEDで劇中を想起する発光を搭載し、印象深いスチームパンクな部位もモーターライズで可動する。SLのドラフト音もそれらに合わせて響く仕様となっている。

飛行モードへの変形は羽などを一部差し換えによって再現、動輪は飛行モードになることで連動作動する。

同スケールのフィギュアも付属し、劇中シーンを再現することができる。

