【週刊少年サンデー 2025年30号】 6月25日 発売 価格：380円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年30号」を本日6月25日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の表紙と巻頭カラーは「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で初のブラックとして出演中の今森茉耶さんが登場。

　マンガの巻頭カラーには「尾守つみきと奇日常。」、センターカラーとして「シルバーマウンテン」、「ヴァンパイドル滾」、「シテの花 ー能楽師・葉賀琥太朗の咲き方ー」が掲載されている。

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