非日常の体験で心を整える！光明寺「滝行体験」

光明寺は、自然と精神修養の融合を体験できる「滝行体験」を、夏休み期間中の8月2日(土)、8月3日(日)に20名限定で開催します。

光明寺「滝行体験」

開催場所 :光明寺

所在地 :兵庫県姫路市書写1473-1

アクセス :(公共交通機関の場合)

JR姫路駅【北口】からバスでお越しの方は、書写で降車後、徒歩約8分

(車の場合)JR姫路駅から約22分

参加者 :どなたでも参加できます。

※小さいお子様は同伴が必要です。

定員 :20名

服装・持物:動きやすい服装、水着(滝行の際に使用)、バスタオル

開催日 :2025年8月2日(土)、8月3日(日)

体験費用 :大人・小人 5,500円 未就学児無料

■イベント概要

<スケジュール>

9:00〜9:30 スケジュール説明

9:30〜10:00 読経

10:00〜11:30 写経

11:30〜12:15 護摩行体験

12:15〜13:00 瞑想

13:00〜14:00 滝行体験

光明寺の特徴は、なんといっても本堂の隣に滝があることです。

そのため山登りをしなくとも、すぐに滝行が可能です。

<修行内容>

●滝行

本堂の隣にある滝で滝行体験を行います。

滝行とは滝による冷たい水の中で「南無大師遍照金剛」を唱え、滝に打たれることで雑念がわく余裕すらなくなり精神統一をすることができます。

精神統一を行い、身も心も引き締めていただくことができます。

●写経・写仏

写経とは、お手本となるお経を書き写すことです。

また写仏とは仏様の姿を写し書くことです。

どちらも修行の一つとして行われてきたものですが、それだけではなく自分と向き合う癒しの時間も作ってくれます。

書き進めるにつれて心が清らかになり、心身ともに癒されることでしょう。

