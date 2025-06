ミニマックスは、全国の「英語カリキュラム導入検討園」を対象とした個別相談会を2025年7月より開始!

ミニマックス「英語カリキュラム導入検討園」を対象とした個別相談会

ミニマックスは、全国の「英語カリキュラム導入検討園」を対象とした個別相談会を2025年7月より開始します。

「ミニマックスインターナショナルスクール」は、英検2級に小1で2名が合格し、さらに2025年度第1回実用英語技能検定で、新設級「準2級プラス」に小学生8名が合格、知る人ぞ知る芸能人や文化人の子どもが多く通う完全紹介制のインターナショナルスクールです。

未来を担う子どもたちに必要な「生きた英語力」を提供するため、当スクールが培ってきたノウハウを凝縮して生まれたのが、幼稚園向けオンライン英語プログラム「Spin Up Class English」です。

2024年4月より逗子市の老舗幼稚園で正式導入され、現在2年目に突入。

この1年間の確かな実績と子どもたちの成長を背景に、全国への提供をスタートします。

次世代のリーダーを育む英語教育を多くの子どもたちに届けます。

■「Spin Up Class English」が描く、新しい英語教育のカタチ

完全紹介制ミニマックスインターナショナルスクールのカリキュラムを凝縮してオンライン化。

未来を見据えた幼稚園向け英語レッスンです。

●毎朝30分×平日5日、LIVE形式でネイティブ講師が指導!毎日英語に触れる習慣が、自然な英語力の定着を促します。

●歌・単語・フォニックスなど、年齢に合わせたコンテンツ!子どもたちの好奇心を刺激し、飽きさせない工夫が満載です。

●1セッション5〜7分の“回転型授業”!子どもたちの集中力を最大限に引き出し、保育現場での導入もスムーズ。

●受講料は1人月額3,500円と園にとっても、導入しやすい価格設定。

実際の画面向こうの子供たち

■7月より「個別オンライン相談会」開始!

「幼少期からの英語教育の重要性は理解しているけれど、どうすればいいか…?」とお悩みの幼稚園さまへ。

Zoomによる“個別相談会(1園ずつ)”を2025年7月より随時開催します。

導入園の具体的なレッスン内容、子どもたちの驚くべき変化を詳しく紹介しながら、貴園に最適な導入方法を提案してもらえます。

●形式:Zoom(個別対応)

●時間:30分程度

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post AI時代を生き抜く「実践的英語力」を幼少期から!ミニマックス「英語カリキュラム導入検討園」を対象とした個別相談会 appeared first on Dtimes.