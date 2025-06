¡È¹¥¤­³è¡É¤Ç¿´Ëþ¤¿¤¹¡Ö»êÊ¡¥¿¥¤¥Ñ¡×¥á¥½¥Ã¥É¡ª¡Ø¸­¤¤¿Í¤Î¼Á¤ÈÂ®¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë»þÃ»100¼°¡Ù¿¹ÅÄ¤æ¤­Ãø

Make Value Spirit代表 森田ゆきはかんき出版より『賢い人の質と速さを両立させる時短100式』を2025年5月21日に出版。

『賢い人の質と速さを両立させる時短100式』森田ゆき著

著者 :森田ゆき

出版社 :かんき出版

定価 :1,760円(税込)

発売日 :2025年5月21日

単行本(ソフトカバー):248ページ

ISBN-10 :4761278064

ISBN-13 :978-4761278069

寸法 :18.8×13×1.7cm

Make Value Spirit代表 森田ゆきはかんき出版より『賢い人の質と速さを両立させる時短100式』を2025年5月21日に出版しました。

【「効率化すれば幸せになれる」時短にこだわる“タイパ疲れ”が急上昇中!!!】

近年、「タイムパフォーマンス(タイパ)」という言葉が定着しつつあります。

一方、“タイパ”だけを求め、時短を意識しすぎる「タイパ疲れ」が増加していると思いませんか?

著者が着目するのは、タイパが起こす負のループ。

タイパだけを追求し、「時短して空いた時間にまた別の仕事を詰め込んでしまう」「空いた時間の使い方を間違える」…そんな働き方は、成果も満足度も得られず空回り、むしろ自滅的な働き方に繋がりかねません。

【新コンセプト「好き活」――“好きなことに時間を使う”ための時短】

著者は「好き活(=好きなことに時間を使う活動)」という新たなキーワードを提案。

“推し活”が誰かへの応援であるのに対し、「好き活」は“自分を満たす活動”です。

「好き活」で得られる満足感や幸福度は、生産性や効率性のアップに顕著に表れます。

時短の本来の目的は人生の幸福度を高めること、という視点から、コスパやタイパに続く新しい考え方として、テレビ番組、雑誌、SNSでも注目度が高まってきています。

【夢や目標を実現する新しい生き方と時間術を提案】

そこで、本書では、20年にわたる外資系秘書経験の多忙な日々の中で見た“成果を出しながら夢や目標を叶える人の働き方”と、母の遺言から学んだ“人生の時間の使い方”をもとに、「忙しくて家族との時間もない」「自分のための時間が持てない」「もはや、やりたいことも分からない」という30-40代のビジネスパーソンにこそ知ってほしい、「時短」で生産性と信頼を両立させつつ、夢や目標を実現する新しい生き方を提案しています。

この書で伝えているのは、単なる効率化のテクニックだけではありません。

外資系金融の現場で見た「多忙でもやりたいことを叶え幸せに生きる人」「時短の罠にはまって自滅する人」の違いをもとに、習慣・食べ物・睡眠・健康・コミュニケーションなどを含めた100の具体的な方法を紹介しています。

内容1

内容2

【“外資系流”の時短術の働き方改革が離職率の低下・新卒定着にも貢献】

質も速さも妥協せず自由な時間を手にする実践的な時短術」は、効率的な働き方を重視する新卒世代の定着にも大きな効果が期待されており、「企業の離職率低下・新卒定着の切り札」として注目されています。

【“母の遺言”から生まれた「自分の人生を楽しむ」人生改革のメソッド】

本書の根底にあるのは、著者が多忙の中で見過ごしてしまった「母との最後の時間」。

ある日、卵巣がんで余命1年の宣告を受けた母。

「忙しいから」と自分に言い訳をし母との最後の時間を優先できないまま、母はたった2ヶ月後に亡くなりました。

その後悔と、彼女の「人生を楽しんで」という遺言が、著者の人生観を大きく変えました。

この経験から、「時短で自分の時間を生み出し、人生を楽しむ」という核につなかり、「忙しさ」を言い訳にせず「今、この瞬間をどう使うか」を自ら選び取ることの大切さを本書を通して伝えています。

【著者プロフィール】

宣材写真

森田ゆき(Make Value Spirit代表/時間の投資家/イベントプロデューサー)

秘書歴20年以上。

バークレイズ、ドレスナー証券(現アリアンツ)、AIGなど外資系企業の役員秘書を歴任。

常に時間と成果を求められる激務の中、仕事とプライベートを見事に両立するエグゼクティブたちから「タイムパフォーマンス(タイパ)」の真髄を学ぶ。

2018年に独立、「効率」と「充実」を両立させるライフスタイルの確立をサポートするべく、オンライン起業サポートセッションを開始。

延べ2,000回以上のセッションを提供し、多くの起業家の第一歩を支援。

2021年からは、オンラインイベントをプロデュースし、延べ8,000人以上を動員。

また、美容系アンバサダーの運営にも携わり、企業の認知度向上に貢献。

現在は、イベントプロデューサー・マインドトレーナーして活動中。

仕事と私生活の充実を目指す方々に向け、「何歳からでも、どの状況からでも人生は変えられる」という実体験に基づいた独自のメソッドに基づき、イベント・講座を提供している。

プライベートでは75カ国旅行、ミセスコンテストでグランプリ2冠を受賞するなど、タイパライフを満喫中。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “好き活”で心満たす「至福タイパ」メソッド!『賢い人の質と速さを両立させる時短100式』森田ゆき著 appeared first on Dtimes.