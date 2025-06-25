¤Ô¤¢±¿±Ä¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥»¡¼¥ë¡ÖRELIEF Ticket¡×¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤òÊó¹ð¡õ¼Õºá
¡¡¤Ô¤¢¤Ï24Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¼çºÅ¼Ô¸øÇ§¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØRELIEF Ticket¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÏ³¤¨¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ÈÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡É¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤¿¤¹¤Î¤¹¤Î¤À¤ë¤Þ
¡¡Ï³¤¨¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò¤Î¸íÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°ìÉô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¾ðÊó¤òÊÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ï³¤¨¤¤¤·¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢½»½ê¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢»áÌ¾¡¢À¸Ç¯·îÆü¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¡Ê²¼3·å¤Î¤ß¡Ë¤äÍ¸ú´ü¸Â¤Ê¤É¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï±ÜÍ÷¡¢ÅÐÏ¿¡¢ºï½ü¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö´û¤Ë½¤ÀµÂÐ±þ¤Ï´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î²èÌÌÉ½¼¨¤ÏÀµ¾ï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï23Æü¡¢STARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¤¯¼çºÅ¤¹¤ë¥ä¥ó¥°¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£È¯À¸Æü»þ
2025Ç¯6·î23Æü(·î)18:15 ¡Á 2025Ç¯6·î23Æü(·î)22:00º¢
¢£·Ð°Þ
6·î23Æü¡Ê·î¡Ë18¡§15¡¢Åö¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤Ë¤è¤ë¥µ¡¼¥Ð¡¼Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢Web¥Ú¡¼¥¸¤ÎÉ½¼¨¤ò°ì»þÅª¤ËÊÝÂ¸(¥¥ã¥Ã¥·¥å)¤¹¤ëÀßÄê¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¸í¤Ã¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¾õÂÖ¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¾ðÊó(Cookie)¤ò´Þ¤á¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ëÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Åö¥µ¥¤¥È¤òË¬Ìä¤·¤¿Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢My¥Ú¡¼¥¸¤¬¥í¥°¥¤¥óºÑ¤ß¾õÂÖ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¥í¥°¥¤¥óÍúÎò¤Î¤¢¤ë°ìÉô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¾ðÊó¤¬±ÜÍ÷¡¦½¤Àµ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³°Éô¤«¤é¤Î¹¶·â¤äÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¥í¥°¥¤¥ó¾õÂÖ¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¾ðÊó(Cookie)¤ò²ò½ü¤·¡¢¥í¥°¥¤¥ó¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¥í¥°¥¢¥¦¥È¾õÂÖ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¾ðÊó¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦ÂÐ½è¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀµ¾ï¤Ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó
¡¦½»½ê¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§±ÜÍ÷¡¢ÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¾õÂÖ
¡¦´Á»ú»áÌ¾¡¢¤«¤Ê»áÌ¾¡¢À¸Ç¯·îÆü¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¾õÂÖ
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ(²¼3·å¤Î¤ß)¡¢Í¸ú´ü¸Â¡¢Ì¾µÁ¡§±ÜÍ÷¡¢ÅÐÏ¿¡¢ºï½ü¤Ç¤¤ë¾õÂÖ
¡¦¶âÍ»µ¡´ØÌ¾¡¢»ÙÅ¹Ì¾¡¢¸ýºÂ¼ïÊÌ¡¢¸ýºÂÈÖ¹æ¡¢¸ýºÂÌ¾µÁ¡§±ÜÍ÷¡¢ÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¾õÂÖ
¢¨Åö³º´ü´ÖÃæ¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾Ý¾ðÊó¤Î±ÜÍ÷¤Þ¤¿¤ÏÊÑ¹¹¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¸ÄÊÌ¤Ë¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¾ðÊó¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÊÌÅÓ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î»ö¾Ý¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤È´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ÈÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡É¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤¿¤¹¤Î¤¹¤Î¤À¤ë¤Þ
¡¡Ï³¤¨¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò¤Î¸íÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°ìÉô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¾ðÊó¤òÊÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö´û¤Ë½¤ÀµÂÐ±þ¤Ï´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î²èÌÌÉ½¼¨¤ÏÀµ¾ï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï23Æü¡¢STARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¤¯¼çºÅ¤¹¤ë¥ä¥ó¥°¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£È¯À¸Æü»þ
2025Ç¯6·î23Æü(·î)18:15 ¡Á 2025Ç¯6·î23Æü(·î)22:00º¢
¢£·Ð°Þ
6·î23Æü¡Ê·î¡Ë18¡§15¡¢Åö¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤Ë¤è¤ë¥µ¡¼¥Ð¡¼Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢Web¥Ú¡¼¥¸¤ÎÉ½¼¨¤ò°ì»þÅª¤ËÊÝÂ¸(¥¥ã¥Ã¥·¥å)¤¹¤ëÀßÄê¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¸í¤Ã¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¾õÂÖ¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¾ðÊó(Cookie)¤ò´Þ¤á¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ëÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Åö¥µ¥¤¥È¤òË¬Ìä¤·¤¿Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢My¥Ú¡¼¥¸¤¬¥í¥°¥¤¥óºÑ¤ß¾õÂÖ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¥í¥°¥¤¥óÍúÎò¤Î¤¢¤ë°ìÉô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¾ðÊó¤¬±ÜÍ÷¡¦½¤Àµ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³°Éô¤«¤é¤Î¹¶·â¤äÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¥í¥°¥¤¥ó¾õÂÖ¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¾ðÊó(Cookie)¤ò²ò½ü¤·¡¢¥í¥°¥¤¥ó¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¥í¥°¥¢¥¦¥È¾õÂÖ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¾ðÊó¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦ÂÐ½è¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀµ¾ï¤Ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó
¡¦½»½ê¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§±ÜÍ÷¡¢ÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¾õÂÖ
¡¦´Á»ú»áÌ¾¡¢¤«¤Ê»áÌ¾¡¢À¸Ç¯·îÆü¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¾õÂÖ
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ(²¼3·å¤Î¤ß)¡¢Í¸ú´ü¸Â¡¢Ì¾µÁ¡§±ÜÍ÷¡¢ÅÐÏ¿¡¢ºï½ü¤Ç¤¤ë¾õÂÖ
¡¦¶âÍ»µ¡´ØÌ¾¡¢»ÙÅ¹Ì¾¡¢¸ýºÂ¼ïÊÌ¡¢¸ýºÂÈÖ¹æ¡¢¸ýºÂÌ¾µÁ¡§±ÜÍ÷¡¢ÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¾õÂÖ
¢¨Åö³º´ü´ÖÃæ¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾Ý¾ðÊó¤Î±ÜÍ÷¤Þ¤¿¤ÏÊÑ¹¹¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¸ÄÊÌ¤Ë¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¾ðÊó¤Î¹¹¿·ÍúÎò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÊÌÅÓ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î»ö¾Ý¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤È´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹