ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、楽しいアートでとびきり幸せな窓辺になる「一枚絵のようなUVカット・遮熱・遮像レースカーテン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ドナルドダック」一枚絵のようなUVカット・遮熱・遮像レースカーテン

© Disney

サイズと価格:【約100×108】7,990円(税込)、【約100×118】8,490円(税込)、【約100×133】8,990円(税込)、【約100×148】9,490円(税込)、【約100×176】9,490円(税込)、【約100×183】9,990円(税込)、【約100×190】10,990円(税込)、【約100×198】10,990円(税込)、【約100×208】11,800円(税込)

付属品:アジャスターフック

仕様:UVカット80%以上

セット内容:カーテン2枚組(両開き)※洗濯機を使用の際は、洗濯ネットを使用ください

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

楽しそうな様子にも思わずほっこりしてしまう「ドナルドダック」と「デイジーダック」「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」デザインのレースカーテン。

キャラクターたちの姿が大きな絵のように表現されています!

© Disney

そしてサイズ展開が豊富なのも魅力的。

大きな窓から小窓まで、様々なサイズに対応しています。

© Disney

また、インテリアに合わせやすい白地のデザインなのもポイント。

浮き輪やイカリ、ロープなどのマリンなモチーフもアクセントになっています。

さらに、機能充実で暮らしの快適をしっかりサポート!

UVカット機能付きで、肌や家具を紫外線からガードしてくれます。

遮熱効果で冷暖房効率もアップ。

夏は「遮熱」で涼しく、冬は「保温」で暖かく、年中快適に過ごせます。

昼夜、外からの視線を遮る遮像機能も!

昼間は光を程よく通しながらも見えにくく、夜間は明かりをつけても透けにくいので、1日中プライバシーが守られます。

また、ネットに入れれば自宅の洗濯機で丸洗いも可能です。

「ドナルドダック」ファミリーのはしゃぐ声が今にも聞こえてきそうなインテリア雑貨。

楽しいアートでとびきり幸せな窓辺になる、ディズニーデザイン「一枚絵のようなUVカット・遮熱・遮像レースカーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドナルド&ダックファミリーが窓辺に大集合!ベルメゾン ディズニー「一枚絵のようなUVカット・遮熱・遮像レースカーテン」 appeared first on Dtimes.