今回は、ブルー×イエローの配色使いが素敵な『ピーター・パン』デザインの「フラワー柄の布団カバーセット(3点)」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー『ピーター・パン』フラワー柄の布団カバーセット(3点)

© Disney

タイプと価格:【洋式シングル】9,900円(税込)、【洋式ダブル】12,900円(税込)、【和式シングル】9,900円(税込)

仕様:枕カバー 合わせ式/シーツ 全周ゴム入り

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ピーター・パン』をモチーフにした布団カバーセット。

掛け布団カバー、シーツ、枕カバーの3点がセットになっていて、デザインに統一感があります。

いろいろなキャラクターアートが楽しめるのも魅力的です!

© Disney

掛け布団カバーには「ピーター・パン」や「ティンカー・ベル」はもちろん、「ウェンディ」「ジョン」「マイケル」の姿も☆

劇中でもお馴染みの空を飛ぶシーンがシルエットで表現されています。

また、イギリスの春を彩るブルーベルの花もかわいい☆

© Disney

掛け布団カバー裏面、シーツはシンプルな無地で、枕カバーには刺繍が施されています。

枕カバーは合わせ式仕様になっているのも特徴です。

© Disney

肌面は綿素材、表面はポリエステルになっています。

© Disney

さらに、掛け布団カバーの内側には複数箇所ひもが付いているので、布団がずれるのを防いでくれます。

© Disney

シーツは全周ゴムタイプのため、カバーの取り替えがスムーズにできます。

寝室を一気に爽やかな雰囲気へ変えてくれる寝具。

ブルー×イエローの配色使いが素敵な、ディズニーデザイン「フラワー柄の布団カバーセット(3点)」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

