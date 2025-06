セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は、2025年6月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『アナと雪の女王』 ぬいぐるみを紹介します。

セガプライズ ディズニー『アナと雪の女王』 ぬいぐるみ

登場時期:2025年6月20日より順次

サイズ:全長約7×5×12cm

種類:全3種(オラフ、パビー、スヴェン)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーアニメーション作品『アナと雪の女王』に登場する注目キャラクターたちがセガプライズのぬいぐるみに仲間入り!

お行儀よく座った姿がかわいらしく、全長約7×5×12センチという飾りやすいサイズ感も魅力的です。

お部屋に飾るのはもちろん、一緒におでかけをしてぬい撮りを楽しめるのもポイント。

「オラフ」「パビー」「スヴェン」の3種類がラインナップされます。

オラフ

愛くるしい表情をした「オラフ」のぬいぐるみ。

にんじんで作られた鼻や、木の枝でできた毛や腕も忠実に再現されています☆

パビー

くりっとした瞳が印象的な、妖精「トロール」の長「パビー」

顔のまわりの毛はフサフサでボリュームがあります。

スヴェン

大きなツノをもつ、「クリストフ」の相棒であるトナカイ「スヴェン」

いつもお茶目な「スヴェン」が、ちょこんと座った姿もキュートです☆

物語に欠かせない人気キャラクターたちをデザインした、ファン必見のぬいぐるみ。

セガプライズの『アナと雪の女王』 ぬいぐるみは、2025年6月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お座り姿のオラフ・パビー・スヴェン!セガプライズ ディズニ『アナと雪の女王』 ぬいぐるみ appeared first on Dtimes.