２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．３７ドル（－４．１４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３３３．９ドル（－６１．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３５７０．１セント（－４５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３５．７５セント（－１７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１６．２５セント（－３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４６．７５セント（－１２．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．９７（－８．０８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６４．３７ドル（－４．１４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３３３．９ドル（－６１．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３５７０．１セント（－４５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３５．７５セント（－１７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１６．２５セント（－３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４６．７５セント（－１２．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．９７（－８．０８）
出所：MINKABU PRESS