サザンオールスターズが、6月25日、47回目のデビュー記念日を祝して、最新ツアーより「悲しみはブギの彼方に」横浜アリーナ公演のライブ映像を期間限定で公開した。 ◆サザンオールスターズ 動画 「勝手にシンドバッド」で鮮烈なデビューを飾った1978年6月25日から47回目のデビュー記念日を迎える本日、サザンオールスターズ公式SNSおよび読売新聞全国版朝刊に見開きの感謝広告が掲載された。紙面いっぱいに広がるのは、東京ドーム公演に集まった5万人の観客へ向けてメンバー5人が手を繋ぎ高く掲げた“ライナップ”の後ろ姿。中央下部には力強く「Thank You So Much!!」と桑田佳祐が当日ファンに向けて呼びかけた「サザンオールスターズをこれからもよろしくお願いします!」という言葉。桑田が着用する鮮やかな黄色の“感謝”Tシャツと会場を埋め尽くす観客が印象的な写真となっている。47年間支え続けてくれたすべてのファンへの大きな愛と深い感謝を告げる一枚であると同時に「これからもよろしくお願いします!」という未来への希望を託したメッセージをぜひチェックしていただきたい。 ライブ映像が公開された「悲しみはブギの彼方に」は、デビュー前に制作されながら未発表のまま眠っていた“幻”の一曲。アルバム制作にあたり、原 由子がデモテープを発掘したことを機に、デビュー当初から制作拠点としているビクターの401スタジオにメンバーが集まり、“せーの”で録音され、およそ半世紀の時を経て最新アルバムに収録された。本日公開されたライブ映像は、サザンとして「年越しライブ」をはじめ何度もライブを行ってきた聖地・横浜アリーナ公演のもの。セットリストの後半に披露された本楽曲は、シンプルだけれども力強いアレンジで音を重ねる現在の5人の姿が、若かりし日のサザンと時空を超えて重なる、ツアーのハイライトのひとつだ。バンドとして音を奏でる純粋な楽しさと、清濁を併せ呑みながら47年もの長きにわたり活動を続けてきたことの矜持が滲む、円熟したパフォーマンスをぜひチェックしていただきたい。 https://www.youtube.com/user/SouthernAllStarsch ◾️アルバム『THANK YOU SO MUCH』 2025年3月19日(水)発売 特設サイト:https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album 『THANK YOU SO MUCH』特設サイト:https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch 配信リンク:https://taishita.lnk.to/THANKYOUSOMUCHPR ・完全生産限定盤A 品番:VIZL-3000 価格:\9,680(税込)[CD+SPECIAL DISC(Blu-ray)+SPECIAL BOOK] ・完全生産限定盤B 品番:VIZL-3001 価格:\9,680(税込)[CD+SPECIAL DISC(DVD)+SPECIAL BOOK] ・通常盤 品番: VICL-67300 価格:\3,960(税込)[CD] ・アナログ盤 品番:VIJL-62400〜1 価格:\5,500(税込)[2LP] ◆収録曲 恋のブギウギナイト (フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」主題歌/ユニクロ「年末祭・新年祭」TVCMソング) ジャンヌ・ダルクによろしく (TBS系スポーツ2024テーマ曲) 桜、ひらり (U-NEXT「SASプロジェクト」TVCMソング) 暮れゆく街のふたり (映画『盤上の向日葵』主題歌) 盆ギリ恋歌 (DAM「Singing」2023 Special Project CMソング) ごめんね母さん 風のタイムマシンにのって 史上最恐のモンスター 夢の宇宙旅行 (ユニクロ「ジーンズ」TVCMソング/nishikawa[エアー]TVCMソング/nishikawa「おてごろ西川」TVCMソング) 歌えニッポンの空 (ユニクロ「UVカット」TVCMソング) 悲しみはブギの彼方に (ユニクロ「ブラトップ」TVCMソング) […]

