正解は「頭を使ってじっくり考えること」でした!

「to noodle」は、アイデアや解決策を出すために、時間をかけて考えることを指す表現です。

「Let me noodle on this problem for a bit before we make a decision.」

(この問題についてもう少しよく考えてから決定しましょう)