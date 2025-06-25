２５日の主なマーケットイベント ２５日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」

１０：３０ 豪・消費者物価指数

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・新築住宅販売件数

２３：００ 米・パウエルＦＲＢ議長が上院銀行・住宅・都市問題委員会で証言

※米・５年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ファマライズ<2796>，瑞光<6279>，セキチュー<9976>

※東証プライム上場：北里コーポレーション<368A>

※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジーほか



出所：MINKABU PRESS