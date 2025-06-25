○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・企業向けサービス価格指数
０８：５０　日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」
１０：３０　豪・消費者物価指数
１４：００　日・景気動向指数（改定値）
１５：４５　仏・消費者信頼感指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００　米・新築住宅販売件数
２３：００　米・パウエルＦＲＢ議長が上院銀行・住宅・都市問題委員会で証言
※米・５年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：ファマライズ<2796>，瑞光<6279>，セキチュー<9976>
※東証プライム上場：北里コーポレーション<368A>
※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジーほか

出所：MINKABU PRESS