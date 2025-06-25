２５日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・新築住宅販売件数
２３：００ 米・パウエルＦＲＢ議長が上院銀行・住宅・都市問題委員会で証言
※米・５年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ファマライズ<2796>，瑞光<6279>，セキチュー<9976>
※東証プライム上場：北里コーポレーション<368A>
※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジーほか
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・新築住宅販売件数
２３：００ 米・パウエルＦＲＢ議長が上院銀行・住宅・都市問題委員会で証言
※米・５年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ファマライズ<2796>，瑞光<6279>，セキチュー<9976>
※東証プライム上場：北里コーポレーション<368A>
※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジーほか
出所：MINKABU PRESS