【NZ】

貿易収支（5月）07:45

予想 N/A 前回 14.26億NZドル（貿易収支)



【豪州】

消費者物価指数（CPI・月次）（5月）10:30

予想 2.4% 前回 2.4%（消費者物価指数・前年比)



【日本】

景気動向指数（確報値）（4月）14:00

予想 103.4 前回 103.4（景気先行指数)

予想 115.5 前回 115.5（景気一致指数)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（06/14 - 06/20）20:00

予想 N/A 前回 -2.6%（前週比)



新築住宅販売件数（5月）23:00

予想 70.0万件 前回 74.3万件（新築住宅販売件数)

予想 -6.5% 前回 10.9%（前月比)



住宅建築許可件数（確報値）（5月）時刻未定

予想 139.3万件 前回 139.3万件（住宅建築許可件数)

予想 -2.0% 前回 -2.0%（住宅建築許可件数・前月比)



※予定は変更することがあります

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