【NZ】
貿易収支（5月）07:45
予想　N/A　前回　14.26億NZドル（貿易収支)

【豪州】
消費者物価指数（CPI・月次）（5月）10:30
予想　2.4%　前回　2.4%（消費者物価指数・前年比)

【日本】
景気動向指数（確報値）（4月）14:00
予想　103.4　前回　103.4（景気先行指数)
予想　115.5　前回　115.5（景気一致指数)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/14 - 06/20）20:00
予想　N/A　前回　-2.6%（前週比)

新築住宅販売件数（5月）23:00　
予想　70.0万件　前回　74.3万件（新築住宅販売件数)
予想　-6.5%　前回　10.9%（前月比)

住宅建築許可件数（確報値）（5月）時刻未定
予想　139.3万件　前回　139.3万件（住宅建築許可件数)
予想　-2.0%　前回　-2.0%（住宅建築許可件数・前月比)

※予定は変更することがあります