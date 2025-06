世界最強のマクロ経済学者スティグリッツは、トランプ大統領をどう思っているのだろうか(写真:makoto.h/PIXTA)

【話題の新刊】ノーベル賞経済学者スティグリッツが描く、これからの経済社会に関するビッグピクチャー『スティグリッツ 資本主義と自由』

ノーベル経済学賞受賞者ジョセフ・E・スティグリッツが現代社会における「自由」の本質を問い直し、新たな資本主義のあり方を提示する新著『スティグリッツ 資本主義と自由』(The Road to Freedom:Economics and the Good Society)が上梓された。本書で氏は、これまで当たり前と思われていた私たちの自由観に鋭く切り込み、今日の格差社会や政治的分断の根本を解き明かそうとする。