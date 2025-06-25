五輪3大会連続出場の荒木絵里香、柳田将洋ら元日本代表がバレーボール協会新理事に選任
日本バレーボール協会は24日、2025年度定時評議員会を開催し、新理事19人を選任しました。
選任されたのはオリンピック3大会連続出場の荒木絵里香さんや元日本代表の柳田将洋選手ら19人です。
またバレーボール協会の会長・副会長・業務執行理事について、6月25日に開催する臨時理事会にて選定するということです。【日本バレーボール協会 新理事】※カッコ内は現職
・川合俊一（日本バレーボール協会 代表理事 会長/重任）※2月7日選任
・荒木絵里香（クインシーズ刈谷チームコーディネーター/新任）
・石塚茂樹（丸紅株式会社社外取締役・株式会社LIXIL社外取締役/重任）
・奥村祐年（北信越バレーボール連盟理事長・富山県バレーボール協会副会長/重任）
・金川裕一（株式会社エル・ティー・エス会長・横河デジタル株式会社アドバイザー/重任）
・鬼頭有紀子（日本ビーチバレーボール連盟理事・強化委員/重任）
・工藤陽子（ソフトバンク株式会社社外監査役、中部電力株式会社 社外取締役、米国公認会計士/新任）
・國分裕之（日本バレーボール協会専務理事、一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ 代表理事COO/重任）
・金野志保（金野志保はばたき法律事務所代表弁護士、株式会社メルカリ社外取締役/新任）
・櫻井由香（株式会社セレスポ、一般社団法人SVリーグ出向/新任）
・實吉冬貴（一般社団法人SVリーグ事務総長・元株式会社三菱UFJ銀行理事/新任）
・鈴木国正（アポログローバルマネージメント顧問、元 インテル株式会社代表取締役会長/重任）
・須藤実和（株式会社プラネットプラン代表取締役、株式会社コーセー社外取締役、公認会計士/重任）
・諏訪正美（関東バレーボール連盟理事長、茨城県バレーボール協会理事長/新任）
・内藤拓也（日本バレーボール協会業務執行理事、技術委員会、国際渉外、中期経営計画担当/重任）
・永田亮子（本田技研工業株式会社社外取締役、株式会社メドレー社外監査役/重任）
・灰西克博（日本バレーボール協会業務執行理事 兼 競技普及グループシニアダイレクター/重任
・福井貴裕（株式会社JTB執行役員、次世代教育ネットワーキング機構代表理事/新任）
・松永敬子（龍谷大学教授、スポーツ庁スポーツ審議会健康スポーツ部会委員/新任）
・柳田将洋（東京グレートベアーズ所属選手、株式会社アミューズスポーツエージェンシー所属アスリート/新任）