大阪・茨木にある隠れ家寿司店。日々研鑽を重ねた本格派江戸前寿司が味わえる

JR茨木駅から徒歩数分。大通りから奥まったビルの1階にたたずむ「鮨 龍平」は隠れ家的な一軒。

高級寿司の価格は3〜5万円が当たり前になり、以前にも増してハードルの高いものに。一方で、最近は高級店のカジュアルラインの立ち食い寿司が人気だったり、昔からの町寿司が見直されはじめたりしている。本企画では、食通が行きつけにしている町寿司や普段使いしている立ち食い寿司など、カジュアルな寿司店を紹介してもらう。

教えてくれる人

門上武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)など。年間外食は1,000食に及ぶ。

研究を重ねた江戸前寿司

JR茨木駅から徒歩数分。大通りから奥まったビルの1階にたたずむ「鮨 龍平」は隠れ家的な一軒。扉を開くと凛とした空気の漂う別世界が広がっている。地元客で賑わうことも多いが、そのお値打ちさで大阪市内から訪れるファンも多いという。

一見、寿司屋とは思えない外観

店内はカウンター7席と4名が入れる個室がある

門上さん

食いしん坊仲間から薦められ伺いました。店主が、茨木という立地でいかなる魅力を発するかよく考えられているなという印象を持ちました。

店主の平雅之さんは、1978年大阪生まれ。スーパーマーケットを営む祖父を手伝う中で影響を受け、食べ物を扱う仕事に興味を持つ。高校卒業後、今は無き「いばらき京都ホテル」に入り、8年間、和食などの経験を積む。その後、自分で居酒屋を営むが、寿司への興味が深まり、天六「寿司処 しん」など5、6軒で修業を重ね、6年前に独立した。今は女将の智恵さんと二人で店を切り盛りしている。

店主の平雅之さん。「最新の器具などを用い、安心&安全でおいしく供すことを大切にしています」

理想の寿司を問えば「シャリに合ったネタを仕込んで仕事をした江戸前寿司です」と平さん。「ネタを切ってのせているだけではなく、食材をちゃんと理解して作りたいです」とのこと。素材を理解し味わいを計算しつくしているからこそ、寿司はすべて醤油を使わずいただける。ネタの仕入れは鶴橋市場から。自身で見て探して食材を選ぶことで、リーズナブルな値段でコースを提供できている。食材を引き立たせるシャリを追求し、今はササニシキを選択。山形県の農家から仕入れている。酢は飯尾醸造の赤酢と米酢を、素材の旨みや強さに応じて使い分けている。

「毎日が研究。これでいいと思ったことも翌年はダメになっていることもあります」と平さん

門上さん

カウンターと個室があり、女将さんのたおやかなもてなしが素敵です。

おすすめの寿司はこちら!

料理は料理5〜6品、寿司10貫で17,600円(税込)のおまかせのみ。その中から、おすすめの料理と寿司を紹介する。

コース3品目で供されることが多い、脂ののった真鯖。紀州で一本釣りし、神経締めした真鯖を使用。マイナス60℃で凍らせたのち、藁でいぶした。玉ねぎおろしと米酢、醤油で味わう。

真鯖

塩、酢をして2、3日寝かしたコハダ。「大阪で一番おいしいコハダだ!と思っています。自分なりに常識を疑って、日々試行錯誤して研究していますよ」と平さん。特に脱水の仕方に工夫があるとのこと。

コハダ

蛤の煮汁にさっと漬け込んだ、煮蛤。「今は旬なので蛤の味が濃い。それを全面に出しました」。煮蛤の提供の仕方は季節によって2種あり、時間をかけて色濃く調味し、“旨く”仕上げるパターンもあるとのこと。

煮蛤

本マグロ赤身。特に寝かせたりせず、白いシャリで握っている。

赤身

ガリは2種供される。東京産谷中ショウガの新芽のみを漬けたものと、新ショウガを梅酢に漬けたもの。砂糖で少し甘みを加えている。「口直しなのですが、“食べておいしい”に重点を置いています」

ガリ2種

門上さん

ショウガが2種類というのもメリハリがあって、楽しいです。

10年後はめちゃくちゃいい寿司屋に

平さんは「寿司は難しいですね。仕込みをしたネタとシャリがバランスよく、バシッとはまるときは面白いですが、苦しいことも多いです。でも毎日やっていても違って飽きないですよ」と話す。今後については「自分のやっている寿司の精度をもっと、もっと上げていきたい。10年後にはめちゃくちゃいい寿司屋になっていたいです」と話してくれた。

実直な雰囲気の平さん。これからの進化も見逃せない

門上さん

以前、鰤の握りを食べた時の鰤の脂分の旨みとキレの良さは見事でした。ネタのクラスと価格のバランスを考えると、どう考えてもお値打ちだと思います!

<店舗情報>◆鮨 龍平住所 : 大阪府茨木市松ヶ本町3-16 バーデンズクラブビル 102TEL : 072-622-7904

撮影:東谷幸一

取材、文:木佐貫久代

