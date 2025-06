BUMP OF CHICKENが、8月1日から劇場公開となるディズニー&ピクサー最新作『星つなぎのエリオ』の日本版エンドソングアーティストを担当することが発表となった。 日本版エンドソングとして起用されるのは、結成20周年の2017年に配信リリースされた楽曲「リボン」だ。本楽曲が使用された映画『星つなぎのエリオ』日本版予告が本日公開となった。 『トイ・ストーリー』『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド2』など、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー&ピクサー。その劇場最新作『星つなぎのエリオ』は、ひとりぼっちの主人公エリオが、何光年も離れた星で、本当の居場所、大切なつながりを見つける物語を描く感動のファンタジーアドベンチャー。ディズニー&ピクサー史上最も“やさしい”感動につつまれる物語『星つなぎのエリオ』の日本版エンドソングをBUMP OF CHICKENの「リボン」が務める。 以下に、『星つなぎのエリオ』日本版エンドソングに関するBUMP OF CHICKENのコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ 「この度は『星つなぎのエリオ』の日本版エンドソングに我々の楽曲「リボン」を起用していただき、ありがとうございます。今まで数々の名作を世に送り出してきたディズニー&ピクサーですが、我々も昔から今に至るまでずっと大好きなので、オファーを頂いた時は驚きと感激でメンバー一同大はしゃぎでした。『トイ・ストーリー』が初めて公開された時、どれだけ凄くて面白かったかを夢中で語り合っていたあの頃の自分達に教えてあげたいです。 『星つなぎのエリオ』をひと足先に観させていただいたのですが、何度も笑い何度も泣かされ、終演後はみんなでそれぞれの感動を伝え合いました。愛してやまないディズニー&ピクサーのこんな素晴らしい作品に関わる事ができ、心から幸せです。 公開したら絶対また観に行きたいです」 ──BUMP OF CHICKEN ◆ ◆ ◆ ■映画『星つなぎのエリオ』2025年8月1日(金)全国劇場公開配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン監督:マデリン・シャラフィアン(『リメンバー・ミー』)、ドミー・シー(『私ときどきレッサーパンダ』)、エイドリアン・モリーナ(『リメンバー・ミー』)製作:メアリー・アリス・ドラム(『リメンバー・ミー』)▼日本版声優川原瑛都(エリオ役)、清野菜名(オルガ役)、佐藤大空(グロードン役)、野呂佳代(ウゥゥゥゥ役)、渡辺直美(オーヴァ役)、マユリカ中谷(メルマック役)、関智一(ヘリックス役)、沢城みゆき(クエスタ役)、安原義人(テグメン役)、子安武人(ユニバーサル・ユーザー・マニュアル役)▼INTRODUCTION「ディズニー&ピクサー史上最も“やさしい”感動につつまれる物語」──ひとりぼっちの少年・エリオは、一番の理解者の両親を失った寂しさを抱えて、大好きな宇宙にいつも思いを馳せていた。「この広い世界のどこかに、“本当の居場所”があるはず」──彼の切ない願いが届き、星々の代表が集う夢のような“コミュニバース”に招かれる。そこで出会ったのは、同じように孤独なエイリアンの少年・グロードン。「そのままの君が好きだよ」──心を通わせる彼らに迫る、“星々の世界”を揺るがす脅威。 それを救うカギは、グロードンがエリオに打ち明けた“ある秘密”にあった。公式サイト:https://www.disney.co.jp/movie/elio©2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved. ■関連リンク ◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルX◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルInstagram◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルTikTok◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルYouTubeチャンネル

