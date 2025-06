Omoinotakeが、岩田剛典主演、7月期の読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』の主題歌に新曲「フェイクショー」が決定したことを発表した。 本ドラマは、「漫画アクション」で連載された漫画シリーズ「DOCTOR PRICE」を原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んでお届けする、“痛快×医療サスペンス”ドラマだ。「医療過誤を起こし、自殺した父の死の真相」を追い求める主人公・鳴木金成を演じる岩田剛典。そんな鳴木が善なのか悪なのか…その本性を掴みかねながらも、彼の元で働き行動を共にする夜長亜季を演じる蒔田彩珠。2人がバディを組み、転職したい医師たちの希望を叶えながら、隠された医療過誤の真相に迫っていく。7月6日22時30分より放送スタートとなる。 Omoinotakeからの主題歌に対するコメント、そして、ドラマプロデューサーの多鹿雄策からもコメントが届いている。 ◆ ◆ ◆ ◾️多鹿雄策 コメント父の死の真相を追い求める鳴木。鳴木の目的を疑いながらも、共に行動する夜長。過去の医療過誤に関わる者、鳴木たちの前に現れる事情を抱えた医師たち。「なにが真実かわからない」この世の中で、自らの正義を見つけ出し、選択し、突き進む──そんな、鳴木をはじめ、この作品に登場する誰もが主人公になれる楽曲を書き下ろしてくださりました!“誰かを助けたい、誰かを救いたい”という医療業界で悩みながらも働く者たちの想いと、“真実を知るために、まっすぐ進み続ける”鳴木の姿が、主題歌「フェイクショー」と共に、たくさんの人に届くことを願っています! ◆ ◆ ◆ ◾️Omoinotake コメントこの度、主題歌を担当させていただきます、Omoinotakeです。 無数の選択肢がある毎日の中で、いったい何が自分にとって正解なのか、正義なのか、幸せなのか。 誰かの正解は自分にとっての不正解だったり、誰かの笑顔の裏で、誰かが泣いていたり。様々な思惑が交錯する、この世界を生きていくことは、とても、とても難しい。 『DOCTOR PRICE』のストーリーへ没入する中で、そんなことを、ただただ考えていました。 今回、書き下ろさせて頂いた「フェイクショー」が、毎話に寄り添い、そして彩れたなら、嬉しく思います。 ◆ ◆ ◆ また、Omoinotakeの新たなアーティスト写真も解禁となった。アートディレクションをyana(山家章宏+ 鳴尾仁希)、フォトグラファーの田中雅也が撮影を担当している。 ◾️ドラマ『DOCTOR PRICE』 ◆放送枠・放送日・放送エリア2025年7月6日スタート 毎週日曜よる10:30〜 ※各話放送終了後よりTVer配信あり読売テレビ・日本テレビ系全国ネット(30局) ◆出演岩田剛典 蒔田彩珠 三浦貴大 成海璃子 / 北山宏光 ・ 林泰文 坪倉由幸 / ユースケ・サンタマリア 篠原涼子 ・脚本 小峯裕之 本田隆朗・演出 山本大輔 木村ひさし・音楽 河野伸・主題歌 Omoinotake(Sony Music Labels)・チーフプロデューサー 中間利彦・プロデューサー 多鹿雄策 郄橋亜美花(スタジオブルー) 平体雄二(スタジオブルー)・制作協力 スタジオブルー・制作著作 読売テレビ ◆原作 原作:逆津ツカサ 作画:有柚まさき「DOCTOR PRICE」(双葉社 アクションコミックス) ◆番組公式 ・公式HP:https://www.ytv.co.jp/doctorprice_drama/・公式X:@doctorprice_ytv https://x.com/doctorprice_ytv・公式Instagram:@doctorprice_drama https://www.instagram.com/doctorprice_drama/・公式TikTok:@doctorprice_drama https://www.tiktok.com/@doctorprice_drama・TVer番組ページ https://tver.jp/series/sr0s4lfvfa5 ◾️新曲「フェイクショー」 読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』主題歌リリース詳細は後日発表 ◾️<Omoinotake Live at ⽇本武道館> 日時:2026年3⽉15⽇(⽇)開場/開演:17:00/18:00会場:日本武道館 ▼券種・料金チケット料金:指定席 \8,800(税込)指定席(学割):\7,000(税込)※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可申し込み:https://w.pia.jp/t/omoinotake-t/ ◾️<Omoinotake ONE MAN TOUR 2012-2025 “Shinka”> 2025年9月23日(火・祝) 開場17:00 / 開演18:00 […]

