8月1日に公開されるディズニー&ピクサーの新作映画『星つなぎのエリオ』の日本版エンドソングをBUMP OF CHICKENが担当することが決定。あわせて日本版本予告が公開された。

本作は、ひとりぼっちの少年エリオの壮大な冒険を描くファンタジーアドベンチャー。『リメンバー・ミー』でストーリーアーティストを務めたマデリーン・シャラフィアンと『私ときどきレッサーパンダ』で監督を務めたドミー・シー、さらに『リメンバー・ミー』で脚本・共同監督を務めたエイドリアン・モリーナの3人が監督を務める。

映画『星つなぎのエリオ』日本版本予告 公開された日本版予告編で描かれるのは、美しくカラフルな“星々の世界”。両親が亡くなって以来、周囲に馴染めず孤独を感じている少年・エリオ(川原瑛都)は、ある日、煌びやかで果てしなく広がる“宇宙”と出会い、この広い世界のどこかには、かつての両親のように自分のことを理解し、愛してくれる人がいるはずと思い、美しい星々の世界に魅入られるようになる。親代わりとして一緒に過ごす叔母のオルガ(清野菜名)がエリオと寄り添おうとするも「僕の家族はもういない」と壁を作ってしまうエリオは、「ここじゃないどこかに、僕の居場所はきっとある」と願い、広い世界のどこかで“誰か”ときっと出会えると信じ、毎日ひとりで夜空を見上げる。

ある日、エリオの切ない願いが届き、辿り着いた先は、様々な星の代表が集い、星と星をつなぐ夢のような世界、“コミュニバース”だった。エリオに優しく語りかけるコミュニバースの最高幹部の一人であるクエスタ(沢城みゆき)、重力操作や通訳機など様々な能力でエリオをサポートする“コミュニバース”の案内係でハイテクお助けコンピューターのウゥゥゥゥ(野呂佳代)や宇宙の神秘になんでも答えてくれるユニバーサル・ユーザー・マニュアル(子安武人)のような未知のテクノロジーに加え、観る者をワクワクさせるような見たことのない姿かたちをしたエイリアンやアイテムが登場し、歓迎を受けるエリオ。この夢のようなコミュニバースでエリオは、自分と同じく孤独を感じているエイリアンの少年、グロードン(佐藤大空)と出会う。「本当の僕を知ってほしいんだ」と語るエリオに、「そのままの君が好きだよ」と応えるグロードン。何光年も離れた場所で心を通わせた2人は初めて本当の“友達”になっていくが、しかしそんな中、コミュニバースに崩壊の危機が訪れる。そして映像は、「僕たちはひとりじゃない」というエリオのセリフとともに、肩を寄せ合うエリオとグロードンの後ろ姿で締めくくられている。

予告編で流れているのは、本作の日本版エンドソングに決まったBUMP OF CHICKENの「リボン」。この楽曲は、BUMP OF CHICKEN結成20周年となる2017年に配信シングルとしてリリースされた1曲で、幼稚園からの幼なじみで結成されたBUMP OF CHICKENのメンバーの今までとこれからを綴っている。たとえすべてを分かり合えなくて時に孤独を感じてたとしても、リボンのように解けそうになった絆は何度も結びなおせること、自分の進む道に“そのままでいい”と勇気をくれるようなかけがえのない“つながり”を描いていることが、『星つなぎのエリオ』に込められたメッセージと合致しているということで日本版エンドソングに決定した。

ディズニー&ピクサー作品の大ファンだというメンバーは、本作の日本版エンドソングアーティストへの決定に「この度は『星つなぎのエリオ』の日本版エンドソングに我々の楽曲「リボン」を起用していただき、ありがとうございます。今まで数々の名作を世に送り出してきたディズニー&ピクサーですが、我々も昔から今に至るまでずっと大好きなので、オファーを頂いた時は驚きと感激でメンバー一同大はしゃぎでした。『トイ・ストーリー』が初めて公開された時、どれだけ凄くて面白かったかを夢中で語り合っていたあの頃の自分達に教えてあげたいです」と喜びを語った。また、一足先に完成版の映画を観たメンバーたちは、「何度も笑い何度も泣かされ、終演後はみんなでそれぞれの感動を伝え合いました。愛してやまないディズニー&ピクサーのこんな素晴らしい作品に関わる事ができ、心から幸せです。公開したら絶対また観に行きたいです」とコメントを寄せた。

本作の監督、プロデューサー陣も「この世界に自分の居場所がないと感じて、ひとりぼっちだと思う瞬間は、きっと誰にでもあるはず。──そんなふうに感じるのは、あなただけではありません。この映画が、“自分らしさ”を愛する勇気と、そのままのあなたをやさしく抱きしめてくれる、大切な“つながり”に気づくきっかけになれば嬉しいです」と作品のメッセージについて語っている。

