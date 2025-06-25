25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円安の3万8750円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8790.56円に対しては40.56円安。出来高は7166枚だった。



TOPIX先物期近は2777ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIX現物終値比4.35ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38750 -60 7166

日経225mini 38750 -60 141284

TOPIX先物 2777 -7.5 11796

JPX日経400先物 25190 -50 851

グロース指数先物 751 +0 339

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

