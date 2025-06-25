　25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円安の3万8750円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8790.56円に対しては40.56円安。出来高は7166枚だった。

　TOPIX先物期近は2777ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIX現物終値比4.35ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38750　　　　　 -60　　　　7166
日経225mini 　　　　　　 38750　　　　　 -60　　　141284
TOPIX先物 　　　　　　　　2777　　　　　-7.5　　　 11796
JPX日経400先物　　　　　 25190　　　　　 -50　　　　 851
グロース指数先物　　　　　 751　　　　　　+0　　　　 339
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース