Ž¢¹ñºÝ·ëº§¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤Ž£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ê¼Ì¿¿¡§Fast&Slow¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°É½¡ÛŽ¢¹ñºÝ·ëº§¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤Ž£ÅÔÆ»ÉÜ¸©
É®¼Ô¤Ï2017Ç¯¤«¤éÅý·×Åª¤Ë¸«¤¿ÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½¤Î¼ç°ø¤Ï¡ÖÌ¤º§²½¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢É×ÉØ¤¬»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¤â¤Ã¤Æ¸¦µæ½ê¤Î¥ì¥Ý¡¼¥ÈÅù¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖºÊ¤¬»º¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î¡ÖÁíº§¡×È¯ÁÛ¤«¤é¸¡¾Ú¤Ê¤¯»×¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¾¯»Ò²½ÂÐºö¡á»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡×Í¥ÀèÀ¯ºö¤¬¤¤¤Þ¤À¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê1960¡Á70Ç¯Âå¤Î³§º§¼Ò²ñ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢1990Ç¯°Ê¹ß¤ÏÌ¤º§Î¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â³§º§¼Ò²ñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢É®¼Ô¤Ï¡ÖÁíº§¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢È¾À¤µª¤¢¤Þ¤ê½éº§Æ±»Î¤ÎÉ×ÉØ¤¬¤â¤Ä»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤¬¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤âÅý·×Åª¤Ë¸«¤ÆÍ°ÕÀ¤¬¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡£
0¤Ë²¿¤ò¤«¤±¤Æ¤â0¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢É®¼Ô¤Î¹Ö±é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤Ê¤¯¤·¤Æ½ÐÀ¸¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¾¯»Ò²½ÌäÂê²ò·è¤ÎÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬¹âÎð²½¼Ò²ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹ÊÀ³²¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ·ëº§¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½
Ì¤º§²½¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ã¼Ô¤Î·ëº§°ÕÍß¤Ï¤ª¤è¤½30Ç¯Á°¤Î¹ñ¤ÎÄ´ºº¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ë ¡£¿ä¤·³è¥Ö¡¼¥à¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï°ìÅÓ¤ËÃ¯¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤á¤Î¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ëÁü¤¬¿Æ»Ò´Ö¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤ÎÀè¤ËÌÜ»Ø¤¹2¿Í¤Î»Ñ¤¬¿Æ»Ò´Ö¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¡£
°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î·Á¤¬¡ÖËÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤«¤é¡Ö¤È¤â¤Ë»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤Ë¡¢ÃË½÷¤È¤â¤ËÍýÁÛ·Á¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ»Ò´Ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¸½¤ì¤ëÃæ¡¢Ä¹¤¯ç±Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñºÝ·ëº§»Ô¾ì¤Ë¤âÌÜÎ©¤ÄÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¼¡¤Î¿ÞÉ½1¤Ï2023Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¹ñºÝ·ëº§³ä¹ç¡¢¿ÞÉ½2¤Ï2019Ç¯¤Î¹ñºÝ·ëº§³ä¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ÞÉ½¡ ²Æì¸©¤Î¹ñºÝ·ëº§³ä¹ç¤Ï7.03%¤Ç¥È¥Ã¥×
¿ÞÉ½¢ 2019Ç¯¤Ï°¦ÃÎ¸©¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡¡
¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤Î³ÈÂçÁ°¤È¤Ê¤ë2019Ç¯¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿1°Ì¤«¤é3°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢´ôÉì¸©¤Î½ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°¦ÃÎ¸©¤ä´ôÉì¸©¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¤ª¤Ò¤¶¸µ¤Ç¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë²¼ÀÁ¤±´ë¶È¤âÀ½Â¤¹©¾ì¤âÂ¿¤¤¡£ÆÃ¤Ë¹©¾ì¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿Í½÷ÀÏ«Æ¯¼Ô¤¬Â¿¤¯¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¡Ö³°¹ñ¿ÍºÊ¡×¤âÂ¿¤¤·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2019Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ·ëº§¤ËÀê¤á¤ë¡Ö³°¹ñ¿ÍºÊ³ä¹ç¡×¤Ç¤ß¤Æ¤â¡¢°¦ÃÎ¸©76.0¡ó¡¢´ôÉì¸©79.6¡ó¤ÈÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î68.0¡ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¹â¤¤³°¹ñ¿ÍºÊ³ä¹ç¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢2019Ç¯¤Î¹ñºÝ·ëº§³ä¹ç¤Ç2°Ì¤ÎÅìµþÅÔ¤Ï³°¹ñ¿ÍºÊ³ä¹ç¤¬59.1¡ó¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³°¹ñ¿ÍÉ×¤È¤Î·ëº§¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ñºÝ·ëº§³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤¿¥¨¥ê¥¢
¤·¤«¤·¡¢ËÜ¹Æ¼¹É®¸½ºß¡¢ºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ê¤ë2023Ç¯¤Îº§°ùÅý·×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2019Ç¯¤Ï¹ñºÝ·ëº§³ä¹ç¤Ç6°Ì4.4¡ó¤À¤Ã¤¿²Æì¸©¤¬¡¢¹ñºÝ·ëº§³ä¹ç¤Î3¶¯¤À¤Ã¤¿¾åµ3¥¨¥ê¥¢¤òÈ´¤¤¤Æ7.0¡ó¤È¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£¡¡
¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢²Æì¸©¤Î¹ñºÝ·ëº§¤ÎÆÃÄ§¤Ï¾ï¤Ë¡Ö³°¹ñ¿ÍºÊÎ¨¤¬°µÅÝÅª¤ËÄã¤¤¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£2019Ç¯¤Ç¤Ï27.4¡ó¡¢2023Ç¯¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«18.2¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ê¼ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ë³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤ÈÆüËÜ¿Í½÷À¤Î·ëº§¤¬²Æì¸©¤Î¹ñºÝ·ëº§¤Î¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ·ëº§¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¤¸¤ã¤Ñ¤æ¤¤µ¤ó¡×¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óºÊ¡×¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î·ÐºÑ³Êº¹¤òÇØ·Ê¤Ë·ÐºÑÄã°Ì¤Î¹ñ¤Î½÷À¤òÆüËÜ¤Î¡Ö²Ç¡×¤Ë¸Æ¤Ö¤È¤¤¤¦ÃËÀ¾å°Ìº§¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÎáÏÂ»þÂå¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Î¹ñºÝ·ëº§³ä¹ç¤Î1°Ì²Æì¸©¡¢2°ÌÅìµþÅÔ¤È¤â¤Ë¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃæ¤Ç³°¹ñ¿ÍÉ×Î¨¤¬¹â¤¤¡Ê²Æì¸©1°Ì¡¢ÅìµþÅÔ4°Ì¡Ë¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñºÝ·ëº§¤Îºß¤êÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÃË½÷¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦2¿Í¡×¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿Â¿ÍÍÀ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¿»Æ©¤·»Ï¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
º§°ù¸º¤È¤Î´Ø·¸À¤«¤é¸«¤¨¤ë¤â¤Î
2023Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ·ëº§³ä¹ç¤¬5¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÞÉ½1¤Î1°Ì¤«¤é4°Ì¤Î²Æì¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¤Îº§°ù¿ô¤ÎÊÑ²½¤ò2019Ç¯¤È2023Ç¯¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¹ñºÝ·ëº§³ä¹ç¤¬5¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë4¥¨¥ê¥¢¤Î¤¦¤Á¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê³°¹ñ¿ÍºÊÎ¨¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤²Æì¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝ·ëº§¤Î¿ô¤Î¿¤Ó¤¬Âç¤¤¯¡¢ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Îº§°ù¸º¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñÊ¿¶ÑÄøÅÙ¤Îº§°ù¸º¤Ë¿©¤¤¤È¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÌÀ³Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æì¸©¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î³°¹ñ¿ÍºÊÎ¨¤¬Á´¹ñ¤è¤ê¤«¤Ê¤êÄã¤¤ÅìµþÅÔ¡Ê2023Ç¯¡¦44°Ì¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤âº§°ùÁí¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤Ç°ìÈÖº§°ù¿ô¤Î¸º¾¯¤¬Äã¤¯¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Æì¸©¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñºÝ·ëº§¤Çº§°ù¸º¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¹ñºÝ·ëº§¤ÈÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î·ëº§¤ÎÁÐÊý¤Î¸º¾¯Î¨¤¬Äã¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢Áíº§°ù¿ô¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢³°¹ñ¿ÍºÊÎ¨¤¬¹â¤¤°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡Ê2023Ç¯¡¦°¦ÃÎ¸©18°Ì¡¢´ôÉì¸©11°Ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ·ëº§¤¬Á´¹ñ¤è¤ê¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º§°ùÁí¿ô¸º¤Ë¤âÉé¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤«¤é¤âº§°ù¸º¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Î¹ñºÝ·ëº§¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñºÝ·ëº§¤ÎÂ¥¿Ê¤ÇÊäÅ¶¤·¤è¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿²ò·èºö¤Ï¡¢¤½¤¦ÍÆ°×¤Êºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤Ç¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¹ñºÝ·ëº§³ä¹ç¤¬4¡ó¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¼ÏÂ·¿¡Ö³°¹ñ¿ÍºÊ¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃËÀ¾å°Ìº§¡×¤È¤¤¤¦·ëº§²ÁÃÍ´Ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥¨¥ê¥¢¤Îº§°ùÁí¿ô¤ËÍ¿¤¨¤ë¹ñºÝ·ëº§¤Î±Æ¶Á¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÊÑ²½¤«¤é¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎáÏÂ»þÂå¤Ï¡ÖÃËÀ¾å°Ìº§¡×¤È¤¤¤¦·ëº§²ÁÃÍ´Ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Û¤É¡¢¹ñºÝ·ëº§¤âº§°ù¿ôÁ´ÂÎ¤â¡¢¼Â¿ô¤Ø¤Î¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤¤Ã¤Á¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£º£ÆüÅª¤Ê·ëº§¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¸«¿ø¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÎáÏÂ»þÂå¤Î2¿Í¡×¤¬µá¤á¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¿¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÊÅ·Ìî ³¾Æî»Ò ¡§ ¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê ¿Í¸ýÆ°ÂÖ¥·¥Ë¥¢¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ë