ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡ÂçÃ«Î®¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó·ÑÂ³¡¡¡Ö¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡¡¡ÈÁêËÀ¡É¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£²£´Æü¡¢º£¸å¤âÂçÃ«Î®¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ä¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤ï¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Â³¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¡£À¤³¦°ì¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¼êËÜ¤È¤·¡¢¼«¤é¤ÎÂÇ·â¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¡£º´Æ£µ±¤Ï¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££±·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¡¢£²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò²ó¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¹¥Ä´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡ÈÁêËÀ¡É¤Ï¼êÊü¤»¤Ê¤¤Æ»¶ñ¤À¡£
¡¡¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë£¶ËÜÎÝÂÇ¡£¥ê¡¼¥°¤Ç¤â£±£¹ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ¤Ë£¶ËÜº¹¤ò¤Ä¤±ÃÇ¥È¥Ä¤À¡££²£·Æü¤«¤é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÆ³«¤Ø¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£