¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»³ËÜ¸ÂÀ¥¢¥Ê¡¡¥ª¥ó¥«¥¸¾ï½¬¤Î¡Ö½Å¤¤Âå½þ¡× Â¾Éô½ð°ÛÆ°¤«¡¢Âà¼Ò¤«
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£ÊÝ°Â²Ý¤Ï£²£´Æü¡¢ÅÒÇîÍÆµ¿¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»³ËÜ¸ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£²£·¡Ë¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£Æþ¼Ò£µÇ¯ÌÜ¤Î´üÂÔ¤Î¥Û¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÏÀäË¾Åª¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¤Î¸½Ìò¥¢¥Ê¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¥¢¥Ê¤ÎÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯£µ·î¡Á£··î¤´¤í¡¢¹ñÆâ¤«¤é¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹ÀÜÂ³¤·¡¢¥Ð¥«¥éÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡£ËÜ¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡ÖË¡Î§°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï·Ú¤¯¹Í¤¨¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤¹¤éÅÒ¤±¤´¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯£²¡Á£··î¤´¤í¡¢Ìó£±£²£µ£°Ëü±ß¤òÆþ¶â¤·¡¢¼ý»Ù¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£´£°£°Ëü±ß¤Û¤É¡£·Ù»ëÄ£ÊÝ°Â²Ý¤Ïµ¯ÁÊ¤òµá¤á¤ë¡Ö¸·½Å½èÊ¬¡×¤Î°Õ¸«¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¤Ïº£·î£±£±Æü¡¢»³ËÜ¥¢¥Ê¤¬²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£µ·î£²£¸ÆüÊüÁ÷¤«¤é·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ä¥Þ¥±¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢±¦¼ê¤òÁ°¤ËÆÍ¤½Ð¤·¡Ö¥¨¥Ê¥¸¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤ò»ý¤Ä´üÂÔ¤Î¥Û¡¼¥×¡£¤À¤¬¡¢¶ÉÆâ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢¥¢¥Ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï·ÝÇ½¿Í¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤é¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»³ËÜ¥¢¥Ê¤Î¾ì¹ç¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÉüµ¢¡½¡½¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤ß¤ë¡£¥Õ¥¸¤Ï¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¡¢º¹¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿£Ã£Í½Ð¹Æ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¸·³Ê¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð½ñÎàÁ÷¸¡¤ò¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¡Ø¡û¡ßÍÆµ¿¼Ô¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤â»ëÄ°¼Ô¤ÎÍý²ò¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£
¡¡»³ËÜ¥¢¥Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö£Ì£é£ö£å¡¡£Î£å£÷£ó¡¡¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¸½¾ì¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¼«¿È¤Î·Ù»¡¤¶¤¿¤ÏÃ×Ì¿Åª¤À¡£·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈÃ´Åö¤ËÈæ½Å¤ò°Ü¤¹¤Î¤â¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¤Ï³«Å¹µÙ¶È¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÊÌ¤ÎÉô½ð¤Ø¤Î°ÛÆ°¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Âà¼Ò¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ÎÆ»¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÌ¤Î¶ÉÆâ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¿Íµ¤¡¢¼ÂÎÏ¡¢¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¡£
¡¡Êâ¤¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤é¤ÌàÊâ¤ÅÒÇîá¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¾Â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¡£¥¢¥Ê¿ÍÀ¸¤¬»Ø°ìËÜ¤Ç¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£