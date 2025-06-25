目黒記念1着アドマイヤテラ（牡4＝友道）は京都大賞典（10月5日）で始動。

オークス4着パラディレーヌ（牝3＝千田）は秋華賞（10月19日、京都）が目標。

ダービー18着ファウストラーゼン（牡3＝西村）は菊花賞（10月26日、京都）目標で前哨戦を使うかは未定。

ジューンS2着トゥデイイズザデイ（牡6＝池江）は関越S（8月9日、新潟）へ。

しらさぎS10着シヴァース（牡4＝友道）は関屋記念（7月27日、新潟）へ。

天保山S8着ヤマニンチェルキ（牡3＝中村）は北海道スプリントC（8月14日、門別）を目指す。

平安S15着ライオットガール（牝5＝中村）はスパーキングレディーC（7月9日、川崎）へ。

パラダイスS1着カリボール（牡9＝西村）、春雷S9着ミルトクレイモー（牡5＝中村）は北九州記念（7月6日、小倉）へ。

カーバンクルS2着バースクライ（牝5＝千田）も北九州記念に登録し、除外なら安達太良S（7月12日、福島）へ。

天王山S14着メズメライザー（セン6＝千田）は福島テレビ賞（7月20日）へ。

【2歳次走】

阪神新馬勝ちタイセイボーグ（牝＝松下）はダリア賞（8月9日、新潟）へ。