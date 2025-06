木村拓哉が、最新ライブ映像作品のティザー映像第4弾を公開した。 ◆木村拓哉 動画 今回公開となった歌唱シーンの1曲目は「No Night, No Starlight」だ。久保田利伸作曲となるこの楽曲を、センターステージで縦横無尽にダンサーと共に踊り歌う姿に注目してご覧いただきたい。 2曲目は「ここにいる」。ライブ本編の最後に歌われた本曲は、SUPER BEAVER・柳沢亮太が作詞作曲した一曲で、アルバムのタイトル「SEE YOU THERE(あの場所で会おう)」をライブに見立てて、曲タイトル「ここにいる」はまさに木村自身が集まってくれた全ての人に対しての決意表明にも捉えられる。本編最後に全力で歌う姿、そして集まってくれた観客全ての心に対して歌っている木村の姿が収められている。 https://youtu.be/DliaP50D2eY 特設サイトも更新されているので、ぜひそちらもチェックして発売を待っていて欲しい。 ◾️『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』2025年7月2日(水)発売特設サイト:https://takuya-kimura.jp [初回限定盤]BD (1DISC)\8,228(税込)/ DVD (2DISC) \7,260(税込)商品番号:BD: VIXL-491 / DVD: VIBL-1187〜1188収録内容・ライブ本編・Special Bonus Track:ツアーファイナルのみ演奏された「雪が降ってきた」収録・Backstage Documentary・デジパック仕様+豪華100Pブックレット付き [通常盤]BD (1DISC) \7,018(税込)/ DVD (2DISC) \6,050(税込)商品番号:BD: VIXL-492 / VIBL-1190〜1191収録内容・ライブ本編・Backstage Documentary ◆ライブ本編収録楽曲OpeningI’ll be there“10 月の恋人たち(Lovers in October)”OFF THE RIPCrazy in loveCherry Bomb‘Cause I […]

The post 木村拓哉、ライブ映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』ティザー映像第4弾公開 first appeared on BARKS.