木村拓哉ライブ映像作品ティザー映像第4弾！久保田利伸、柳沢亮太（SUPER BEAVER）提供の2曲が公開

■久保田利伸作曲「No Night, No Starlight」、柳沢亮太(SUPER BEAVER)作詞作曲の「ここにいる」を全力で歌う姿も!

木村拓哉の最新ライブ映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』より、ティザー映像第4弾が公開となった。

今回公開となった歌唱シーンの1曲目は、「No Night, No Starlight」。久保田利伸作曲となるこの楽曲を、センターステージで縦横無尽にダンサーとともに踊り歌う姿が非常に印象的な映像となっている。

2曲目は「ここにいる」。ライブ本編の最後に歌われた本曲は、柳沢亮太(SUPER BEAVER)作詞作曲の一曲で、アルバムのタイトル「SEE YOU THERE(あの場所で会おう)」をライブに見立てて、曲タイトル「ここにいる」はまさに木村自身が集まってくれたすべての人に対しての決意表明にも捉えられる。本編最後に全力で歌う姿、そして集まってくれた観客すべての心に対して歌っている木村の姿が収められている。

特設サイトも更新されているので、そちらもチェックして発売を待とう。

リリース情報

2025.07.02 ON SALE

Blu-ray&DVD『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』

特設サイト

https://takuya-kimura.jp

木村拓哉 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/35