Mrs. GREEN APPLE、3曲がTOP3独占 「ライラック」自身の歴代記録を更新【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの3曲「ライラック」「クスシキ」「breakfast」が、25日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」でTOP3を独占した。同一アーティストによる同ランキングTOP3独占は、2025年6月16日付で自身が達成して以来、2週ぶりの達成となった。
【表】Mrs.GREEN APPLEのランキング情報（合算シングル売上TOP20作品）
「ライラック」が、週間再生数871.0万回（871万321回）で2025年4月7日付以来、12週ぶりの1位返り咲き。通算30週目の1位獲得となった。
これで歴代単独2位の「通算1位獲得週数」記録を自己更新。累積再生数は6億4,399.8万回（6億4399万8363回）を記録している。なお、「通算1位獲得週数」1位はOfficial髭男dism「Pretender」（34週／2019年6月3日付〜2020年1月20日付）。3位はOfficial髭男dism「Subtitle」（24週／2022年10月31日付〜2023年2月20日付、2023年3月6日付〜2023年4月17日付）。
2位は「クスシキ」で、週間再生数854.4万回（854万4080回）を記録した。2025年4月21日付から11週連続のTOP5入り。累積再生数は1億1,409.0万回（1億1409万129回）を記録している。
3位は「breakfast」で、週間再生数812.9万回（812万8803回）を記録。2025年6月16日付から3週連続TOP3入りとなった。累積再生数は2,625.9万回（26,258,752回）を記録している。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年6月30日付：集計期間：2025年6月16日〜22日）＞
【表】Mrs.GREEN APPLEのランキング情報（合算シングル売上TOP20作品）
「ライラック」が、週間再生数871.0万回（871万321回）で2025年4月7日付以来、12週ぶりの1位返り咲き。通算30週目の1位獲得となった。
2位は「クスシキ」で、週間再生数854.4万回（854万4080回）を記録した。2025年4月21日付から11週連続のTOP5入り。累積再生数は1億1,409.0万回（1億1409万129回）を記録している。
3位は「breakfast」で、週間再生数812.9万回（812万8803回）を記録。2025年6月16日付から3週連続TOP3入りとなった。累積再生数は2,625.9万回（26,258,752回）を記録している。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年6月30日付：集計期間：2025年6月16日〜22日）＞