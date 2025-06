Snow Manが、25日発表の『オリコン上半期ランキング2025』作品別売上数部門「合算アルバムランキング」「アルバムランキング」で自身初の1位を獲得し、2冠を達成。「合算アルバム」での期間内ポイント169.7万PTは史上初。「アルバム」での期間内売上150万枚突破は19年ぶり、令和初の記録となった。■初のベストアルバムが「合算アルバム」史上最高ポイント、今年度唯一のミリオン

Snow Manのアルバム『THE BEST 2020 - 2025』は、デビュー5周年を記念した初のベストアルバム。上半期「合算アルバムランキング」で、期間内ポイント169.7万PT(1,696,875PT)を記録。同ランキングにおいて、自身初の1位を獲得した。期間内ポイント150万PT超えは、2019年度の同ランキング開始以来史上初で、史上最高ポイントとなった。また、今年度唯一の期間内ミリオンポイント超え作品となる。本作は、上半期「アルバムランキング」でも期間内唯一のミリオン超えとなる156.4万枚を売り上げ1位に。2025年4月7日にはストリーミング&ダウンロード配信が開始され、4/21付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得した。CD売上枚数のポイントが大きく牽引しつつ、ダウンロードとストリーミングのポイントも積み上げ、上半期合算アルバムで1位を獲得。「合算アルバムランキング」と「アルバムランキング」と合わせて、作品別売上数部門で2冠達成となった。【※ポイントの内訳】CD:156.4万PT(1,563,617PT)/デジタルアルバム:1.0万PT(10,298PT)/ストリーミング:12.3万PT(122,960PT)本作は、2025/2/3付「週間合算アルバムランキング」において、自己最高となる週間139.5万PT(1,395,344PT)で自身通算5作目の1位を獲得。2018/12/24付からスタートした「オリコン週間合算アルバムランキング」において、2019/7/8付の嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』の週間130.4万PT(1,304,251PT)を超え、歴代最高週間ポイントを記録した。また、本作で自身通算3作目となる週間でのミリオンポイントを達成。合算アルバムランキングでの累積ミリオンポイント突破は自身5作目で、オリコン史上初となった。また、上半期「アルバムランキング」において、期間内売上150万枚超えは2006年度の平井堅『Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection ’95-’05“歌バカ”』および同年度の倖田來未『BEST〜second session〜』以来、19年ぶりで令和初の記録。今年度唯一の期間内売上100万枚超え作品となる。本作は今年2025年1月に発売され、2025/1/21付の「オリコンデイリーアルバムランキング」で110.5万枚を売り上げ、史上初となる初日売上でのミリオンを達成。2025/2/3付「オリコン週間アルバムランキング」において、令和最高となる初週売上139.5万枚で初登場1位を獲得した。Snow Manは1stアルバム『Snow Mania S1』から本作『THE BEST 2020 -2025』まで、5作品すべてが累積売上100万枚を超えており、史上初の「1stアルバムからの5作連続累積ミリオン」を達成している。※集計期間:2024/12/23付〜2025/6/16付 実質集計期間:2024年12月9日(月)〜2025年6月8日(日)