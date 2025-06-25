【「Plazma」MV】 6月26日 公開

6月25日、米津玄師さんの楽曲「Plazma」のMVが公開された。

同楽曲は6月25日に最終話が放送された「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」の主題歌。MVは最終話の内容を含んだ映像が使用されたフル尺のものとなる。

【米津玄師「Plazma」×『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』 Kenshi Yonezu - Plazma × Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX ⚠️閲覧注意】

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