ネタバレ注意！「ジークアクス」の最終話映像を含む「Plazma」MVが公開
【「Plazma」MV】 6月26日 公開
6月25日、米津玄師さんの楽曲「Plazma」のMVが公開された。
同楽曲は6月25日に最終話が放送された「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」の主題歌。MVは最終話の内容を含んだ映像が使用されたフル尺のものとなる。【米津玄師「Plazma」×『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』 Kenshi Yonezu - Plazma × Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX ⚠️閲覧注意】
ジークアクスありがとうございました。この作品に関われて最高でした！- 米津玄師 ハチ (@hachi_08) June 24, 2025
米津玄師「Plazma」×『機動戦士Gundam GQuuuuuuX 』https://t.co/W5ZGXVHb06
閲覧注意
本MVには最終話の映像も含まれます。未視聴の方はご注意ください。#米津玄師 #KenshiYonezu#Plazma #GQuuuuuuX #ジークアクス pic.twitter.com/EQf2ejkEao
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