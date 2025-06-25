ÏÓ¤ä¶»¸µ¤ËÄË¡¹¤·¤¤½ýº¯¡Ä¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼ÔàºÇ¹â¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁ°¸þ¤¤Êµ×Èþ¤µ¤óÂç¹¥¤¡×¡Ö´ò¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬¡×¡ÖÀèÀ¸Êý¤ÎÇÛÎ¸¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î·Ú¤¤¥Õ¥ë¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¡Ä
¡¡¸µRKBËèÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎÃæÀ¾µ×Èþ(53)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£4·î¤Î¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÆþ±¡À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ¹â¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È!!¡¡ÉÂ±¡¤Ë³Ú´ï¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ!!¡¡Îý½¬»þ´Ö¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÉÂ±¡¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÏÓ¤ä¶»¸µ¤ËÄË¡¹¤·¤¤½ýº¯¤¬¸«¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥Õ¥ë¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î·Ú¤¤¥Õ¥ë¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏÓ¤È¸ª¤¬¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ó¤¬¥Ä¥ê¤½¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¹¤¬¡¢¿É¤¦¤¸¤Æ²»¤â½Ð¤ë!!¡¡ºÇ¹â¤Ê´Ä¶¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÉÂ±¡¤Ë²»³Ú¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡¢É¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÀèÀ¸Êý¤ÎÇÛÎ¸¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö½ýº¯¤¬ÄË¡¹¤·¤¤¤±¤É¡¢²á¤®¤¿»ö¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡¡Á°¸þ¤¤Êµ×Èþ¤µ¤óÂç¹¥¤¤À¤è¡×¡Ö³Ú´ï¤ò»ý¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤ì¤¿¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²æ¤¬¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´ò¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£