¡Ö¥í¥ó¥Ö¡¼²ò»¶¡×¤ÇËÖÈ¯¡ªÅÄÂ¼Î¼¤Î·ÝÌ¾ÌäÂê¡¢Æ±À«Æ±Ì¾79ºÐÇÐÍ¥¤ÈÌ¾Á°¤«¤Ö¤ê¡¢·»¤ÏÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¤ÎÅÄÂ¼½ß¡Ê51¡Ë¤ÈÅÄÂ¼Î¼¡Ê53¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¶ÛµÞÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Î¼¤Î¡Ö·ÝÌ¾ÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
½ß¤Ï¡ÖÅÄÂ¼½ß¡×¤Ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£°ìÊý¤ÇÎ¼¤Ï¡Ö²¶¡¢ÅÄÂ¼Î¼¤µ¤ó¤Ã¤ÆÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤¤¤ë¤ä¤ó¡£¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È¡¢²¿¤«ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÂ¼Î¼¤µ¤ó¤Ë¡Ä¡×¤ÈÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¶ÛµÞÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î»³ºê¹°Ìé¤«¤é¡ÖRYO¡×¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î·ÝÌ¾¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ö¤¤¤ë¤Î¤è¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÎ¼¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤ÎÅÄÂ¼Î¼¤µ¤ó¡¢¤¢¤ÎÊý·ÝÌ¾¤ä¤Í¤ó¤Æ¡£¤ª¤«¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
½ß¤«¤é¤ÏÇÐÍ¥ÅÄÂ¼Î¼¤ÎËÜÌ¾¤ò·ÝÌ¾¤ËÁ¦¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âµñÈÝ¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ÏËÜÌ¾¡Ö¹¬¾È¡Ê¤æ¤¤Æ¤ë¡Ë¡×¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
ÇÐÍ¥ÅÄÂ¼Î¼¡Ê79¡Ë¤ÏÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó¤ÎÄï¡£Éã¤ÏºåÅìºÊ»°Ïº¤µ¤ó¡£ÇÐÍ¥°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
2¿Í¤ÏÆ±¤¸¡ÖÅÄÂ¼¡×À«¤À¤¬¡¢·ì±ï´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡£93Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î¶äºÂ7ÃúÌÜ·à¾ì¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±¼ÒÆþ¤ê¡£96Ç¯¤Ë½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Ê¤¢¤¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£20Ç¯1·î¡¢¥í¥ó¥Ö¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢20Ç¯¤Î°Ç±Ä¶ÈÌäÂê¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï½ß¤¬µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡¢Î¼¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ÅÄÂ¼½ß¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë1973Ç¯¡Ê¾¼48¡Ë12·î4Æü¡¢»³¸ý¸©À¸¤Þ¤ì¡£13Ç¯9·î¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À¤È·ëº§¡£2½÷¤ÎÉã¡£20Ç¯1·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒLONDONBOOTS¤òÀßÎ©¤·¡¢23Ç¯12·îËö¤ÇÊÄ¶È¡£18Ç¯4·î¡¢·ÄÂçÂç³Ø±¡À¯ºö¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ²Ê¤ËÆþ³Ø¤·¡¢21Ç¯3·î¤Ë½¤Î»¡£µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Öjealkb¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡Öhaderu¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
¢¡ÅÄÂ¼Î¼¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë1972Ç¯¡Ê¾¼47¡Ë1·î8Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£93Ç¯¤ËÅÄÂ¼½ß¤È¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ·ëÀ®¡£94Ç¯µÈËÜ¶½¶ÈÆþ¤ê¡£19Ç¯¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Î°Ç±Ä¶ÈÌäÂê¤Ç¶à¿µ¡£19Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLONDONBOOTS¤Ë½êÂ°¤È¤·¤ÆµÈËÜ¶½¶È¤ÈÀìÂ°¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¡£23Ç¯¤Ç·ÀÌó½ªÎ»¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¡£¸½ºß¤Î½Ð±é¤Ï¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¡Ö¶Ë³Ú»³ËÜ¡¦¥í¥ó¥Ö¡¼Î¼¤ÎARIGATEENA TV¡×¤Ê¤É¡£µì¼Ö¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥é¥ê¡¼¤Ë¤â»²Àï¡£172¥»¥ó¥Á¡¢67¥¥í¡£·ì±Õ·¿A¡£